Sunardi psiquiátrico foi declarado saudável, o processo legal para dois casos de assassinato continuado

Bekasi, vivo – A polícia revelou novos fatos sobre o assassinato de funcionários cooperativos em Cibarusah, Bekasi Regency, conduzido por Sunardi (44). O homem não apenas matou a vítima com as iniciais SP, mas também sua própria esposa, AM, que estava perdida desde 2022.

O chefe da Unidade de Investigação Criminal da Polícia do Metrô de Bekasi, Kompol Onkospos Grandiarso Sukahar, disse que, com base nos resultados dos exames, Sunardi não mostrou sinais de distúrbios psiquiátricos.

“Até agora, vemos e examinamos o suspeito, quando ele se convida a falar, ele ainda está conectado. Portanto, pode -se dizer que fisicamente e espiritualmente tem boa saúde”, disse Onkospos quando confirmado na sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025.

A partir dos resultados de um exame mais detalhado, a polícia considerou que Sunardi poderia assumir a responsabilidade por suas ações. “Então, nós o valorizamos física e espiritualmente, podemos ser responsáveis ​​por suas ações”, acrescentou Onkospos.

Por suas ações, Sunardi foi nomeado suspeito e agora está detido no centro de detenção Bekasi Metro de Metro. Ele foi acusado do artigo 338 do Código Penal sobre o assassinato.

Este caso foi revelado depois que o corpo da SP, um funcionário cooperativo, foi encontrado em uma condição patética em sua casa em Cibarusah, Bekasi Regency. O corpo foi armazenado em um armário e embrulhado em folhas antes de ser finalmente encontrado na segunda -feira, 3 de fevereiro de 2025, meio -dia.

A investigação policial revelou que Sunardi matou SP ao pegar o pescoço com um véu. Sua razão era bastante trágica: Sunardi ficou chateado porque a vítima o faturou uma dívida de Rp 3 milhões.

“Irritante porque a dívida foi levantada, enquanto o suspeito não pôde pagar”, explicou Onkospos na quarta -feira.

A raiva de Sunardi que atingiu seu ponto máximo fez olhos escuros no coração para matar a vida de sp.

Quando a polícia fez a cena do crime (TKP) na casa de Sunardi, eles encontraram fatos surpreendentes. Um esqueleto humano foi encontrado enterrado em uma fossa séptica atrás de sua casa.

Após uma investigação, foi revelado que o quadro era o corpo da AM, a esposa de Sunardi que desapareceu por um longo tempo. Sunardi finalmente admitiu que matou sua própria esposa em 2022.

“A identidade do esqueleto humano é a irmã Am. Por causa da confissão do suspeito, AM é sua esposa”, disse Onkospos.

O motivo do assassinato de AM foi diferente do SP. Sunardi alegou ter ciúmes e suspeita de que sua esposa teve uma aventura com outro homem. Em uma condição emocional descontrolada, ele matou AM, depois escondeu seu corpo em uma fossa séptica.

Sabe -se que Sunardi e estou me casando em Banyumas, Java Central, antes de finalmente se mudar para Cibarusah, Bekasi Regency. Depois de matar sua esposa, ele deliberadamente jogou o corpo da AM na fossa séptica para que outras pessoas não fossem conhecidas.

Agora, a polícia ainda continua a explorar este caso para garantir que não haja outras vítimas e procurar a possibilidade de outras razões por trás da ação cruel de Sunardi.