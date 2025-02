Neil Patrick Harris (como conheci sua mãe), James Norton (Little Women) e Jessica Gunning (Baby Reno) foram usados ​​para se juntar ao Dançarina ensolarada Elenco para a próxima comédia romântica da maioria da maioria, que vem do ator convertido em um cilindro de George Jaques.

“O filme segue Ivy, uma jovem que está menos animada quando é forçada a participar de um acampamento de verão para jovens afetados pelo câncer”, lê a sinopse oficial. “Ivy está em sua própria remissão conquistada com muito esforço e, através de seu ceticismo da adolescência, ‘Chemoterapy Camp’ é considerado ” ‘e um’ passe duro! ‘. Mas, na realidade, dançarina ensolarada: acaba sendo Tudo sobre transformar o ‘passe difícil’ nos melhores momentos da vida com amor, verdadeira amizade e otimismo e humor.

Quem liderará o elenco de dançarino ensolarado?

Sunny Dancer será dirigida pelo candidato de Emmy e pelo Globo de Ouro, Bella Ramsey (Game of Thrones, The Last of Us) como Ivy. Ramsey também se juntará a Louis Partridge (Enola Holmes) e Ruby Stokes (Lockwood & Co.). Descrito como uma “comédia e romance profundamente pessoal da idade da maioria”, o filme será escrito e dirigido por Jaques, que fez sua estréia como diretor em 2023 com o drama de comédia de cães negros.

O filme será produzido por Ken Petrie através de seu banner 27 Ten, juntamente com Jaques for Athenaeum Productions. A True Brit Entertainment está atualmente apontando para um amplo lançamento de 2026 no Reino Unido. A produção deve começar em algum momento de abril.

“Estou mais do que empolgado por ter pessoas incrivelmente talentosas a bordo, os professores absolutos de seu comércio, que se aproximam para criar um filme hilário e substituto”, disse Jaques em comunicado. “Quero que o público ria até chorar, depois chorar e se afastar com uma nova perspectiva de como os jovens se parecem, na luta pela vida, não como vítimas, mas como ousados, complexos e cheios de vida. “

