Sununu diz ‘alguém vai chamar’ Trump’s Bluff nas taxas

O ex -governador de New Hampshire, Chris Sununu (R), disse na segunda -feira que pensa que, em algum momento, pelo menos um país chamará o penhasco do presidente Trump sobre sua ameaça tarifária, que poderia ter consequências na economia dos Estados Unidos.

Trump causou alvoroço no domingo, quando anunciou as taxas e restrições de visto na Colômbia depois que o país se recusou a aceitar aviões de pessoas que deportam seu país de origem. A Colômbia finalmente aceitou os vôos de repatriamento, com Trump colocando as tarifas no queimador traseiro.

Mas, em uma entrevista em “Elizabeth Vargas Reports” da NewsNation, o apresentador disse que nem todos os países que Trump refletiu sobre a orientação com as taxas “se encaixará nessa categoria fácil de investir, especialmente a China e a Rússia, talvez na Dinamarca, Talvez na Dinamarca, talvez até no México.

“Existe o perigo de que um desses países chama o blefe de Trump? Porque as tarifas também podem danificar a economia dos Estados Unidos ”, perguntou Vargas.

“Sem dúvida. Eu não chamaria isso de perigo, mas alguém chamará sua lanterna ”, respondeu Sununu. “Alguém realmente vai suportar e dirigir, mais ou menos, essa cunha.”

“E qual é o resultado final disso, você sabe, teremos que fazê -lo, esperar e ver”, disse Sununu.

Sununu disse que cada um dos países que Trump mencionou publicamente são questões diferentes.

“A Dinamarca não precisa nos vender nada. Quero dizer, eles são donos da Groenlândia, certo? Eles simplesmente não podiam nos vender nada. O acordo com o Panamá é fixo e o Panamá é um pouco diferente, porque realmente é a China. Quero dizer, é realmente o que é, certificando -se de que a China não continue comprando ativos e obtendo uma força em algo que é tão vital para a economia mundial.

