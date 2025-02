Sununu pede Zelensky a ‘ter cuidado’ para não irritar Trump

O ex -governador de New Hampshire, Chris Sununu (R), aconselhou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante uma entrevista recente para “ter cuidado” para não irritar o presidente Trump.

O aviso deles ocorre quando os dois líderes se de olho nos últimos dias, depois que as autoridades russas e as autoridades russas se reuniram na Arábia Saudita para iniciar as negociações sobre o fim da guerra na Ucrânia, e o último foi fora das conversas da paz.

“Zelensky deve ter cuidado: se ele começar a entrar em uma guerra de palavras com Trump no final do dia, quando o impulso for empurrado, esses senadores se colocarão no lado dos Estados Unidos e Trump e onde eles querem levar Aquela agenda, “Sununu disse a sexta -feira em uma entrevista com” On Beance “pela NewsNation, referindo -se a alguns republicanos do Senado que ficaram consternados com Trump, aparentemente culpando A Zelensky para o conflito de quase três anos.

Sununu também descreveu o presidente russo Vladimir Putin como um “ditador” durante o show, enquanto aponta a invasão da Ucrânia na Rússia na Ucrânia em fevereiro de 2022. Mesmo assim, ele pediu a Zelensky que prosseguisse com a cautela.

“Zelensky deve ter cuidado para não dar uma dica desnecessariamente enquanto Trump, você sabe, eu não estou dizendo que ele está tocando em Putin, mas ele está claramente dizendo, você sabe, isso não é uma negociação unilateral”, o primeiro governador disse ao anfitrião Laland Vitrt.

Trump foi repetidamente depois do líder ucraniano nas últimas duas semanas, caracterizando -o como um “ditador sem eleições” e dizendo que fez um “trabalho terrível” como chefe da nação devastado pela guerra.

O Diatriba continuou na sexta -feira, quando o presidente disse que não acreditava que era essencial que Zelensky estivesse na mesa de negociações, que começou no início deste mês em Riad. A Ucrânia não teve um representante durante a reunião com a presença do secretário de Estado Marco Rubio, o consultor de segurança nacional Mike Waltz e o enviado do Oriente Médio Steve Witkoff.

“Estou assistindo há anos e venho vendo isso negociar sem cartas”, disse Trump na sexta -feira. “Não tem cartas. E você se cansa disso.

“Então, não acho muito importante estar nas reuniões, para ser honesto com você”, acrescentou o presidente. “Torna muito difícil fazer acordos”.

Zelensky expressou sua frustração com a Ucrânia que não está envolvida no processo. Depois que Trump sugeriu que seu número de pesquisas estava em um único dígito, o líder ucraniano disse que o comandante dos Estados Unidos nos Estados Unidos viveu em um “espaço de desinformação russo”.

Sununu também deu crédito ao governo Trump por deixar de lado as perspectivas da Ucrânia ingressarem na Aliança Militar da OTAN, uma idéia de que o secretário de Defesa Pete Hegesh avançou água fria depois de ser confirmada para dirigir o Pentágono.

“Vamos parar com aqueles bobagens”, disse o republicano de New Hampshire na sexta -feira. “Isso é sozinho, foi isso que levou a muito disso. Então, eu lhes dou crédito por tentar ser um pouco impressionante com isso, mas sim, não são conservadores, democratas ou republicanos que apóiam isso ou aquilo”.

“Este é um cenário internacional. Este é o melhor do interesse dos Estados Unidos “, acrescentou”. Claro, isso deve ser tomado primeiro, mas também no hemisfério ocidental.

Trump disse anteriormente que Putin quer chegar a um acordo para acabar com a guerra na Europa Oriental e criticou a maneira pela qual o ex -presidente Biden e seu governo administraram o conflito.

“Mas eu digo a você, Biden disse as coisas erradas. Zelensky disse coisas erradas. Eles foram atacados por alguém que é muito maior e muito mais forte “, disse Trump no início desta semana em uma entrevista com o apresentador Brian Kilmeade na Fox News Radio.

A crítica ocorre quando a Casa Branca pressiona Zelensky para aceitar uma oferta relacionada aos raros minerais da Ucrânia. Se aceito, os Estados Unidos garantiriam que a Ucrânia tenha garantias de segurança em troca da negociação do fim da guerra.

Zelensky não iluminou o acordo, mas alguns funcionários de Trump estão confiantes de que ele ingressará. Ele também indicou no passado que está aberto a ele.

O ex-governador de Hampshire, que liderou o estado de 2017 a 2025, declarou que sempre pensou que “democracia” estava “em jogo” na guerra da Rússia-Ucrânia.

“O povo ucraniano se levantou e empurrou para trás e empurrou Putin corretamente. E agora haverá uma capitulação para obter paz “, disse ele.” Todo mundo quer paz. Não há dúvida sobre isso.

