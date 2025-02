Supergirl Cameo de Superman Boiler Potencialmente visto por fãs com olhos de águia

Especular Milly Alcock Supergirl em Superman (2025) apareceu após o lançamento do primeiro reboque. Um momento específico da filmagem chamou a atenção, o que levou a discussões sobre uma possível conexão com o personagem. Dirigido por James Gunn, o filme estreará em 11 de julho de 2025, como parte do DCU em expansão. Enquanto a Supergirl é confirmada: Mulher de amanhã (2026), permanecem perguntas sobre se o personagem pode parecer antes do esperado.

Os fãs de DC podem ter visto a supergirl de Milly Alcock no trailer do Super -Homem

O primeiro avanço do Superman of DC Studios (2025) levou a especular sobre a possível aparência da Supergirl de Milly Alcock. Na marca 1:50 de reboqueUm momento mostra o super -homem de David Korenswet, que parece emocional ao manter o que se acredita ser o robô Kex Kryptoniano.

Um olhar mais atento à superfície reflexiva de Kelex chamou a atenção para uma possível figura de silhueta no fundo. A imagem foi destacada pela primeira vez por @dcubief em x (anteriormente no Twitter), onde os usuários apontaram que a reflexão parece mostrar alguém com cabelos loiros e trajes azuis, que são elementos associados ao disfarce tradicional da Supergirl.

Se necessário, isso pode marcar a primeira aparição do Supergirl DCU antes do seu filme solo, Supergirl: Woman of Tomorrow (2026). No entanto, nenhuma confirmação oficial foi dada em relação à participação de Alcock em Superman (2025).

Cameo em potencial da Supergirl no Trailer do Super -Homem começa um grande debate

Enquanto alguns espectadores acreditam que a figura refletida é supergirl, outros argumentam que a imagem não é conclusiva. O debate tem sido ativo nas redes sociais e os fãs analisam o trailer de quadro a quadro. Alguns usuários sugeriram que a figura se assemelha a outros caracteres DC. Por exemplo, um usuário perguntou: “Por que o Canário Negro parece?!”

Outras respostas expressaram dúvidas, apontando que a reflexão não é clara e pode simplesmente ser uma coincidência visual, em vez de uma provocação intencional da Supergirl. Além disso, James Gunn refutou relatórios que sugeriram que Milly Alcock apareceria em Superman (2025).

Em julho de 2024, Gunn respondeu a especulações sobre Alcock filmando uma participação especial em Cleveland TraposDeclarando: “Não. Ele nunca esteve aqui, a menos que esteja de férias (Cleveland, Ohio) e não tenha entrado em contato comigo”.

Com o lançamento do filme programado para 11 de julho de 2025, não houve confirmação oficial sobre a presença de Supergirl. Os fãs terão que esperar mais imagens ou declarações para verificar se o trailer inclui a Supergirl Alcock.

Originalmente informado por Anubhav Chaudhry em Super -herói.