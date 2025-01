Supergirl: começa a produção do filme DCU de Milly Alcock e Jason Momoa

Supergirl: a mulher de amanhã começou a filmar.

Supergirl: Mulher do Amanhã é o próximo filme da DCU com lançamento previsto para 2026. Dirigido por Craig Gillespie, é estrelado por Milly Alcock como Kara Zor-El/Supergirl.

Por tela diáriaSupergirl: Mulher do Amanhã começou a ser filmado no Reino Unido no Warner Bros. Studios Leavesden.

O que sabemos sobre Supergirl: A Mulher do Amanhã?

Supergirl: Mulher do Amanhã é baseada na série de quadrinhos de mesmo nome da DC 2021-2022, de Tom King e Bilquis Evely. O roteiro do filme é escrito por Ana Nogueira.

“Supergirl viaja pela galáxia para comemorar seu aniversário de 21 anos com Krypto, o Superdog. Ao longo do caminho, ele conhece uma jovem chamada Ruthye e acaba em uma busca assassina por vingança”, diz a descrição do filme, segundo Variedade.

Eve Ridley foi escalada como Ruthye no filme DCU. O elenco também inclui Matthias Schoenaerts como Krem das Colinas Amarelas e Jason Momoa como Lobo.

Supergirl: Mulher do Amanhã será lançado nos cinemas dos Estados Unidos em 26 de junho de 2026 pela Warner Bros. Faz parte do primeiro capítulo do DCU, intitulado “Deuses e Monstros”.

Supergirl será o segundo longa-metragem ambientado no DCU de James Gunn e Peter Safran. O primeiro filme é Superman de Gunn, estrelado por David Corenswet como o Homem de Aço e Rachel Brosnahan como Lois Lane. Esse filme chegará aos cinemas em julho próximo.

Seguindo Supergirl, o filme Clayface escrito por Mike Flanagan chega em 11 de setembro de 2026. Nenhum outro filme DCU tem data de lançamento no momento, embora existam outros projetos de filmes, incluindo The Brave and the Bold, de Andy Muschietti, Swamp Thing, de James Mangold. e muito mais estão em andamento e em vários estágios de desenvolvimento.

Originalmente relatado por Brandon Schreur em super-herói.