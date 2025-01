Supergirl: filme DCU adiciona David Krumholtz e mais 1 ao elenco

David Krumholtz e Emily Beecham se juntaram ao elenco de Supergirl: a mulher de amanhã.

Supergirl: Mulher do Amanhã é o próximo filme DCU com lançamento previsto para 2026. Dirigido por Craig Gillespie (I, Tonya, Dumb Money), o filme verá Milly Alcock de House of the Dragon interpretando Kara Zor-El.

Por O repórter de HollywoodKrumholtz e Beecham agora se juntaram ao elenco do filme. Os dois interpretarão os pais de Kara.

Krumholtz é mais conhecido por interpretar Bernard na franquia The Santa Clause da Disney. Recentemente, ele interpretou Isidor Isaac Rabi em Oppenheimer de Christopher Nolan, enquanto sua filmografia também inclui 10 coisas que eu odeio em você de 1999, Harold e Kumar vão para o Castelo Branco de 2004, Ray de 2004, Serenity de 2005, Walk Hard: The Dewey Cox Story de 2007, Salsicha de 2016. Fiesta, The 2018 Ballad of Buster Scruggs e avançar.

Na televisão, Krumholtz teve papéis em programas como Freaks and Geeks, Numb3rs, The Playboy Club, Partners, The Good Wife e The Deuce, entre outros títulos.

Beecham estrelou filmes como 28 semanas depois, Hail Caesar! de 2016, Daphne de 2017, Little Joe de 2019, Cruella de 2021, The Covenant de Guy Ritchie de 2023 e muito mais.

Quem mais estrela Supergirl: Mulher do Amanhã?

Junto com Alcock, Krumholtz e Beecham, Supergirl: Mulher do Amanhã estrelará Eve Ridley como Ruthye, Matthias Schoenaerts como Krem of the Yellow Hills e Jason Momoa como Lobo. O filme é baseado na série DC Comics de Tom King e Bilquis Evely, que estreou em 2021, de mesmo nome.

Supergirl: Mulher do Amanhã será lançado nos cinemas dos Estados Unidos em 26 de junho de 2026, como parte do primeiro capítulo do DCU, intitulado “Deuses e Monstros”.

Antes disso, o filme Superman de James Gunn, que será o primeiro longa-metragem do DCU, chega aos cinemas em julho próximo.

Postado originalmente por Brandon Schreur em super-herói.