Superman: Hawkgirl de Isabela Merced para ter asas ‘orgânicas’

DC Co-Zo James Gunn revelou um detalhe significativo sobre Asas de Hawkgirlinterpretado por Isabela Mercedquem aparecerá em Superman. O próximo filme está pronto para chegar aos cinemas em 11 de julho de 2025, iniciando o primeiro capítulo: deuses e monstros do novo universo da DC. Estrelando David Korenswet, Nicholas Hoult, Rachel Brosnahan, Isabela Merced, Nathan Fillion e muito mais, Superman é um dos filmes mais esperados deste ano.

James Gunn revela detalhes importantes sobre Isabela Merced Hawkgirl em Superman

O diretor do Superman respondeu às consultas dos fãs sobre a plataforma de mídia social, threads e esclareceu um grande detalhe sobre as asas de Hawkgirl no filme.

Em TraposUm usuário mencionou recentemente James Gunn e perguntou: “R Alas de Hawkgirls no trailer orgânico ou mecânico do Super -Homem, porque é difícil me dizer para mim”. O diretor, depois de alguns dias da lacuna, interveio com uma resposta e revelou que as asas de Hawkgirl são realmente “orgânicas”.

Essa característica da ação ao vivo Hawkgirl, também conhecida como Kendra Saunders, é semelhante aos detalhes mostrados nos quadrinhos. Saunders fez sua estréia nos quadrinhos em 1999 na primeira edição da JSA: Arquivos e Origens Secretos. Nos quadrinhos, as asas de Hawkgirl são orgânicas e são feitas do enésimo metal. Anteriormente, Hawkman, retratado por Alis Hodge, apareceu no DCEU no filme de 2022 Black Adam.

Falando sobre sua interpretação de Hawkgirl em Superman, disse Isabela Merced Colida Em abril de 2024, “eu me honraria que as pessoas me veem na rua e simplesmente dizem:” Hawkgirl! “Eles não precisam saber meu nome … esses personagens significam muito para outras pessoas, estou feliz por poder manter um lugar especial em seu coração. Não ligo para o que é ou o que fiz. Embora isso signifique algo para eles, estou muito animado com isso “.

Originalmente informado por Ishita Verma em Super -herói.