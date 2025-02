Supermercado American Div processado por DEI

A Flórida entrou com uma ação contra a meta, argumentando que a empresa foi seduzida por investidores promovendo iniciativas para diversidade, capital e inclusão

O Estado dos EUA da Flórida processou a meta de supermercado da gigante, acusando -o de enganar o investidor e causando perdas financeiras promovendo as iniciativas de diversidade, capital e inclusão (DEI).

O procurador -geral James Uthmeier entrou com uma ação no Tribunal Federal de Fort Myers na quinta -feira, alegando que a meta não detectou riscos financeiros potenciais associados às políticas de Dei, que enganam os investidores.

O processo também afirma que os esforços da Target Dei, incluindo sua campanha de orgulho em 2023, contribuíram para o nível de retorno do consumidor e do boicote. Ele afirma que essa reação levou à queda das ações e perdas da empresa mais de US $ 25 bilhões em capitalização de mercado.

"As empresas que empurram a ideologia radical à esquerda à custa das contribuições financeiras ameaçam a segurança da pensão dos primeiros entrevistados e professores da Flórida", "" Disse Uthmeier. Ele enfatizou que seu escritório continuaria a reforma corporativa "As empresas estão voltando aos negócios de negócios – não teatro político ofensivo".









A Target enfrentou pelo menos três processos semelhantes na Flórida, e todos acusaram a empresa de violar as leis sobre valores mobiliários sem informar os investidores sobre a potencial influência financeira de suas iniciativas DEI. Em janeiro, a empresa anunciou que reduziria vários programas DEI, incluindo aqueles que apoiam funcionários negros e empresas do lado negro.

No entanto, a Target não se relacionou explicitamente ao processo, e a medida segue a tendência mais ampla das principais empresas americanas, incluindo o Walmart e o McDonald’s, reduzindo suas obrigações dei em resposta ao retorno político e social.

O presidente dos EUA, Donald Trump, tomou medidas contra o programa DEI de seu retorno ao serviço no mês passado. No primeiro dia no poder, Trump assinou comandos executivos que visam remover as iniciativas DEI nas agências federais e entre os contratados estatais, alegando que esses programas promovem a discriminação.

A Target não comentou o último processo.