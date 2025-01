Superstar da WWE Roman Reigns quebra o silêncio em confronto épico

WWE CRU lançou sua nova era Netflix com uma partida de abertura explosiva entre Reinados romanos e Pontuação individual. O tão esperado concurso seguiu as regras do Combate Tribal, e o vencedor foi coroado o verdadeiro Chefe Tribal e premiado com o Ula Fala.

Quando a partida atingiu o seu clímax, o caos se seguiu com interferências externas de Tanga Loa, Jacob Fatu, Sami Zayn, Jimmy Uso, Kevin Owens e Cody Rhodes, enquanto Solo Sikoa e Roman Reigns se aproximavam da vitória. A partida terminou quando Roman Reigns se esquivou de um Samoan Spike e entregou duas lanças para Solo Sikoa para garantir a vitória.

Após a vitória, Paul Heyman se preparou para presentear Reigns com a Ula Fala, mas The Rock conseguiu escapar. Embora muitos antecipassem que The Rock poderia se voltar contra Reigns, ele presenteou Reigns com a Ula Fala e o abraçou quando eles deixaram o ringue juntos.

Com The Rock e Roman Reigns em pé, os fãs estão se perguntando sobre os rumores de sua luta pela WrestleMania 41. Em meio às especulações, Reigns quebrou o silêncio sobre o possível confronto com The Final Boss.

Roman Reigns dá sua opinião sobre a possível briga com The Rock

Roman Reigns é agora oficialmente coroado o único Chefe Tribal após sua vitória sobre Solo Sikoa. Ele apareceu na conferência de imprensa após o show WWE RAW. Durante a conferência, ele foi questionado sobre uma possível partida com The Rock.

Ele fixo“Não preciso tirar sarro de nada. Você faz isso por nós. Vamos apenas deixar a Internet fazer o seu trabalho. Isso iria anular todo o propósito disto. A internet não fará nada se eu disser sim ou não. “Então veremos.”

Roman Reigns e The Rock juntos na estreia do WWE RAW na Netflix deixaram os fãs se perguntando se o suposto combate para a WrestleMania 41 ainda está em jogo. Só o tempo dirá o que vem por aí nesta suposta luta.