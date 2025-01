Supervisor do condado de Los Angeles escreve carta a Trump pedindo-lhe que visite os danos do incêndio florestal

Supervisor do condado de Los Angeles escreve carta a Trump pedindo-lhe que...

O presidente do Conselho de Supervisores do Condado de Los Angeles instou o presidente eleito Trump a visitar a região em chamas em uma carta enviada na sexta-feira ao novo líder.

“Enviei uma carta ao presidente eleito @realDonaldTrump convidando você a participar dos esforços de recuperação de incêndios florestais e visitar o condado para ver o impacto em primeira mão”, escreveu Kathryn Barger em um post no desconhecido com capturas de tela da carta.

“O compromisso da Casa Branca permite a rápida mobilização de recursos federais, incluindo pessoal de emergência e assistência financeira.”

Barger disse que a visita de Trump encorajaria a comunidade local que sofre os danos dos incêndios florestais.

“Ao aceitar este convite, Senhor Presidente eleito, juntar-se-á a nós no apoio aos nossos cidadãos e no agradecimento aos nossos heróicos socorristas que arriscaram as suas próprias vidas para salvar outras pessoas”, explicou Barger.

“Também pedimos a você, como nosso presidente, que apoie o povo do condado de Los Angeles enquanto definimos nosso rumo para a reconstrução. “Sua presença será profundamente sentida e apreciada.”

Em sua carta, ele refletiu sobre uma visita anterior do ex-presidente após o incêndio de Woolsey em Malibu. Barger disse que é hora de voltar depois do desastre e da devastação.

“Ficaríamos muito encorajados e o nosso sucesso seria aumentado se você viesse a Los Angeles para nos apoiar, como fez no passado, como nosso presidente”, enfatizou o presidente.

O governador do estado, Gavin Newsom (D), também emitiu um pedido semelhante depois de enfrentar críticas de Trump sobre a preparação e tratamento de incêndios florestais.

Trump criticou abertamente a liderança democrata do estado após os incêndios, atacando Newsom e pedindo a sua renúncia.

“Uma das melhores e mais belas partes dos Estados Unidos da América está em chamas”, diz Trumppublicado emTruth Social na noite de quarta-feira. “Eles são cinzas e Gavin Newscum deveria renunciar. “Isso é tudo culpa sua!!!”

