Súplica de Sc Kerala sobre o comportamento dos governadores em março

O estado de Kerala na quinta -feira (6 de fevereiro de 2025) pressionou uma audiência antecipada na Suprema Corte seu pedido de escrever argumentando que os governadores nos estados governados pela oposição desencadearam um “endêmico” de adiar o consentimento ou sentar indefinidamente em Projeto de lei cruciais aprovados por assembléias legislativas.

Em uma menção oral perante um banco liderado pelo Presidente da Suprema Corte da Índia, Sanjiv Khanna, o advogado CK Sasi, para Kerala, disse que o tribunal está atualmente ouvindo um pedido semelhante apresentado pelo Estado de Tamil Nadu que desafia o conduta do governador RN Ravi, que sentou 10 leis, lidando principalmente com o ensino superior, antes de se referir à consideração ao presidente.

O presidente da Suprema Corte, Khanna, disse que o pedido de Kerala seria incluído em março.

O caso de Kerala foi o último em novembro de 2023 diante de um banco do então presidente da Suprema Corte Dy Chandrachud, JB JB Pardiwala e Mistoj Misra.

O juiz Pardiwala está atualmente ouvindo o caso Tamil Nadu em um banco que inclui o juiz R. Mahadevan.

Em uma audiência em 20 de novembro de 2023, o advogado sênior da KK Venuitopal, que compareceu a Kerala, havia dito que oito faturas importantes foram separadas de oito a 23 meses. O estado argumentou que o governador fazia parte do Legislativo estadual nos termos do artigo 168 e não podia agir contrário aos desejos dos representantes eleitos do povo.

O artigo 168 explica que “para cada estado, haverá uma legislatura que consistirá no governador e duas casas que serão conhecidas, respectivamente, como o Conselho Legislativo e a Assembléia Legislativa”.

O tribunal havia emitido naquele momento um aviso ao Gabinete do Governador de Kerala naquela audiência.

Na próxima audiência, em 29 de novembro de 2023, ele não havia escapado da atenção do Tribunal de que alguns dos projetos de lei foram tratados pelo governador. O então governador Arif Mohammad Khan havia acenado um projeto de lei e enviou os sete restantes ao presidente para consideração.

No entanto, o Sr. Venufopal exigiu no tribunal que o governador explicou se o projeto de lei que se referiu ao presidente havia violado o artigo 254 (inconsistência entre as leis central e estadual) ou se haviam atingido a lista do sindicato.

“Ele (governador Khan) não pode enviar cegamente as sete projetos para o presidente”, disse Venufopal.

O presidente da Suprema Corte Chandrachud (agora aposentado) havia encontrado uma substância nas apresentações estaduais, observando que o “poder do governador não pode ser usado para frustrar o processo normal da lei democrática pela legislatura”.

O procurador -geral R. Venkataramani, que apareceu no Gabinete do Governador em 29 de novembro, havia dito que havia “dimensões políticas e não políticas” e que ele não queria entrar nisso.

“Mas vamos entrar nisso. Deve haver uma responsabilidade do governador ”, replicou o presidente do Presidente da Justiça.

O Sr. Venufopal argumentou que as autoridades constitucionais não podem pagar arbitrariamente.

“Você não pode entregar uma carta branca aos governadores … por favor, intervenha fortemente ou as pessoas sofrerão”, então o Sr. Venuge pediu ao tribunal.