Suporte de suporte para membros do serviço de transgênero abertamente: Gallup

Um novo Gallup enquete O apoio encontrado entre os americanos para pessoas trans que servem no exército diminuiu para 58 %, abaixo de 71 % em 2019 e 66 % em 2021.

A pesquisa foi realizada na época em que o presidente Trump implementou duas ordens executivas no mês passado para restaurar a proibição de pessoal militar abertamente transgênero.

A diminuição do apoio a pessoas trans atendidas no Exército é influenciada principalmente pelos republicanos, de acordo com a pesquisa. Os independentes também contribuíram para a diminuição, embora em menor grau.

Atualmente, apenas 23 % dos republicanos apóiam pessoas transgêneros abertamente que servem no Exército, uma queda significativa de 43 % de apoio observado em 2019 e 2021.

O apoio entre os independentes também diminuiu, com 62 % atualmente a favor, abaixo de 78 % em 2019, mas apenas um pouco menos de 66 % registrados em 2021.

Enquanto isso, o apoio às pessoas transexíveis no Exército entre os democratas permanece forte com 84 %, mostrando pouca variação desde 2019.

A Ordem Executiva de Trump enfrenta desafios legais, já que dois grupos de membros de serviço transgêneros exigiram, dizendo que a proibição “não promove os objetivos das forças armadas dos Estados Unidos”.

Homens e mulheres trans foram autorizados a servir abertamente no Exército dos EUA. Um ano depois, Trump tentou restaurar uma proibição, impedindo que as pessoas trans do exército.

Devido aos desafios legais, o pessoal militar existente continuou seu serviço. Mas os novos recrutas só poderiam se alistar de acordo com o sexo designado para o nascimento.

Em 2021, logo após assumir o cargo, o ex -presidente Joe Biden revogou a proibição de Trump, restaurando o direito de os americanos transgêneros se juntarem e servirem no exército.

O último movimento de Trump para proibir o povo trans do serviço foi uma promessa de campanha e faz parte da ofensiva mais ampla de seu governo sobre o que ele chamou de “loucura de gênero” no governo federal.

A Gallup conduziu uma pesquisa por telefone aleatória de 1.001 adultos de 21 a 27 de janeiro. A margem de erro foi mais ou menos de 4 pontos percentuais no nível de confiança de 95 %.

