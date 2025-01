Suprema Corte de Bangladesh absolve ex-primeira-ministra Khaleda Zia

O presidente do BNP está doente e viajou para Londres no início deste mês para tratamento médico. | Crédito da foto: AP

A Suprema Corte de Bangladesh absolveu na quarta-feira (15 de janeiro de 2025) a ex-primeira-ministra e presidente do Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) Khaleda Zia em um caso de corrupção, anulando sua sentença anterior de 10 anos de prisão emitida pelo Tribunal Superior.

O veredicto foi proferido por uma bancada chefiada pelo presidente do tribunal, Dr. Syed Refaat Ahmed, após analisar o recurso da Sra. Zia, de 79 anos, contra a decisão do Tribunal Superior na quarta-feira (15 de janeiro de 2025). Arquibancada de Daca relatado.

O Supremo Tribunal absolveu a Sra. Zia, o presidente em exercício do partido, Tarique Rahman, e todos os outros suspeitos no seu recurso sobre o caso de corrupção do Zia Orphanage Trust, acrescentou o relatório.

A Divisão de Apelação observou que o caso foi motivado por vingança.

A Sra. Zia foi condenada em 8 de fevereiro de 2018 pelo Tribunal Especial de Dhaka a 5 a cinco anos de prisão por alegadamente desviar fundos do governo em nome do Zia Orphanage Trust.

O mesmo veredicto impôs 10 anos de prisão rigorosa para cinco outros acusados, incluindo o filho de Zia, Tarique, e o ex-secretário-chefe Kamal Uddin Siddiqui. Cada um dos acusados ​​​​também foi multado em Tk 2,1 milhões.

Entre os acusados, Tarique, Siddiqui e o sobrinho de Ziaur Rahman, Mominur Rahman, ainda estão foragidos.

A Sra. Zia recorreu do veredicto do tribunal de primeira instância para o Tribunal Superior, mas em 30 de outubro de 2018, uma bancada do Tribunal Superior composta pelo Juiz M Enayetur Rahim e pelo Juiz Md Mostafizur Rahman aumentou a pena para 10 anos.

Posteriormente, a Sra. Zia apresentou um pedido de autorização para recorrer desta decisão.

Após anos de atrasos devido a questões processuais legais e falta de iniciativa do advogado, a Divisão de Apelação aceitou a autorização da Sra. Zia para recorrer em 11 de novembro de 2024.

O Tribunal também suspendeu a sentença de 10 anos do Tribunal Superior enquanto se aguarda a audiência final do recurso.

Após concluir a audiência, a Divisão de Apelação anunciou sua decisão de absolver a Sra. Zia, inocentando-a oficialmente das acusações no caso.

A Sra. Zia está doente e viajou para Londres no início deste mês para tratamento médico.

A Sra. Zia foi Primeira-Ministra do Bangladesh de Março de 1991 a Março de 1996, e novamente de Junho de 2001 a Outubro de 2006.