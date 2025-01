Energia e Meio Ambiente

Audiência de confirmação de Burgum adiada após rejeição democrata A audiência de confirmação do presumível candidato ao Interior, Doug Burgum, foi adiada dois dias após a oposição democrata devido à falta de documentação.

Suprema Corte permite que processo de Honolulu contra empresas petrolíferas prossiga A Suprema Corte dos EUA rejeitou na segunda-feira um pedido de empresas petrolíferas para rejeitar uma ação judicial movida pela cidade de Honolulu que busca responsabilizá-las pelos impactos das mudanças climáticas.

Em outras notícias Expanda com uma leitura diferente de The Hill: Mudanças climáticas esgotam o oeste dos EUA e alimentam incêndios As alterações climáticas estão a tornar o oeste dos Estados Unidos mais seco, o que pode levar a incêndios florestais como os que afectam Los Angeles.

O que estamos lendo Notícias que marcamos de outros meios de comunicação que abordam questões energéticas, meio ambiente e outros temas.: Kristi Noem As tropas foram usadas para proteção de fronteiras, mas não para Alívio de enchentes em casa (O jornal New York Times)

Câncer é o perigo invisível no Incêndios em Los Angeles (Notícias de E&E)

Diretor do BLM reflete sobre as conquistas da agência, procura mudanças em administração (Sentinela Diária de Grand Junction) Kickstarter na mira Próximos tópicos de notícias e eventos que estamos acompanhando: No fim de semana, Trump anunciou nomeações importantes para cargos de deputado nos departamentos do Interior e de Energia. Em duas postagens do Truth Social no sábado, Trump disse que James Danly vai ser o número 2 no departamento de energia enquanto Katharine MacGregor será o número 2 em Dentro.

MacGregor ocupou a mesma posição durante a administração anterior de Trump. Danly foi anteriormente membro republicano da Comissão Federal de Regulação de Energia.

Ao toque Próximos tópicos de notícias e eventos que estamos acompanhando: Quarta-feira: Chris Wright A escolha de Trump para liderar o Departamento de Energia terá uma audiência de confirmação antes do Comissão do Senado sobre Energia e Recursos Naturais.

A escolha de Trump para liderar o Departamento de Energia terá uma audiência de confirmação antes do . Quinta-feira: Lee Zeldin escolhido por Trump para liderar a Agência de Proteção Ambiental, terá uma audiência de confirmação antes do Comissão de Meio Ambiente e Obras Públicas do Senadoe David Burgum A escolha de Trump para liderar o Departamento do Interior terá uma audiência de confirmação antes do Comissão do Senado sobre Energia e Recursos Naturais. O que os outros estão lendo Duas histórias importantes sobre The Hill agora: Biden anuncia alívio da dívida estudantil para 150.000 mutuários, elevando a ajuda total para mais de US$ 5 milhões A administração Biden anunciou na segunda-feira que perdoaria empréstimos estudantis a mais de 150.000 mutuários, elevando o número total de pessoas afetadas pelo alívio da dívida sob o presidente Biden para mais de 5 milhões. Cannon permite divulgação de relatório de Smith sobre interferência eleitoral de Trump A juíza distrital dos EUA, Aileen Cannon, permitiu na segunda-feira a divulgação do volume do relatório do procurador especial Jack Smith que trata dos esforços de Donald Trump para bloquear a transferência pacífica de poder após as eleições de 2020. Opiniões sobre La Colina Artigos de opinião relacionados com energia e ambiente submetidos ao The Hill: Os incêndios na Califórnia mostram que as comunidades devem adaptar-se. Veja como Trump pode ajudar.

Incêndios na Califórnia são uma acusação contundente de governança equivocada

Devemos agir rapidamente para evitar uma crise elétrica nacional