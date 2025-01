Supremo Tribunal diz que enterros devem ocorrer em cemitérios designados para cada religião

Observando que os enterros deveriam ocorrer apenas em áreas designadas para cada religião, a Suprema Corte concluiu na quarta-feira (22 de janeiro de 2025) que uma declaração juramentada apresentada pelo governo de Chhattisgarh sobre um cemitério “designado” para cristãos era “muito vaga”, embora ele trabalhou para acabar com o impasse entre o Estado e a família de um idoso, falecido em 7 de janeiro, no local de seu sepultamento.

Uma bancada de juízes BV Nagarathna e Satish Chandra Sharma, ao reservar o caso para ordens, pediu ao governo estadual que, entretanto, apresentasse uma nova declaração detalhando detalhes essenciais como a extensão do cemitério designado, sua localização e se foi usado. Segundo as autoridades, são cristãos de quatro aldeias vizinhas do distrito de Baster.

Durante a audiência, o ministro Nagarathna manifestou urgência e disse que o corpo estava no necrotério desde 7 de janeiro, aguardando uma resolução imediata do impasse.

Ambos os juízes do Tribunal observaram oralmente que o corpo deveria ser enterrado num cemitério designado exclusivamente para cristãos e que os ritos deveriam ser seguidos.

“Se houver uma área designada, eles podem enterrá-lo lá… Este deveria ser um cemitério cristão exclusivo, onde eles não seriam perturbados. É isso que queremos”, observou o Juiz Nagarathna oralmente.

O Tribunal disse que não queria que ninguém “transformasse um montículo numa montanha”.

O juiz Sharma observou que cada diocese normalmente tinha uma área designada para sepultamento.

O procurador-geral de Chhattisgarh, Tushar Mehta, afirmou que o cemitério era para uso exclusivo de cristãos de quatro aldeias. Ele disse que o Estado está disposto a colocar uma sinalização nesse sentido.

O advogado principal Colin Gonsalves, apresentando-se em nome da família do homem cujo corpo se tornou objecto de disputa, disse que queriam que ele fosse enterrado na sua aldeia natal de Chhindawada, numa área específica onde os seus antepassados ​​​​estão enterrados há gerações.

“Eu não quero sair. Meus parentes estão enterrados aqui na minha cidade. Posso enterrá-lo no túmulo do meu avô. Nenhuma terra adicional será necessária…” Sr. Gonsalves, apresentado em nome do filho do falecido, Ramesh Baghel.

Gonsalves disse não ter informações sobre o “chamado” cemitério designado ao qual o governo do estado se refere.

“É a primeira vez que eles (o Estado) mencionam um cemitério deste tipo. Eles não produziram nada registrado sobre tal cemitério… Esta é uma discriminação flagrante e hostil para com os mortos com um sinal futuro para os vivos… Cada tribo convertida ao Cristianismo será agora convidada a enterrar neste cemitério designado… Negar o enterro é uma atrocidade”, objetou veementemente o Sr. Gonsalves.

O juiz Sharma disse que o caso não se tratava de “negação de sepultamento”, mas sim de sepultamento na área designada. Mehta disse que a petição não tratava apenas dos direitos de um indivíduo, mas de uma tentativa deliberada de “criar um movimento”.

Na sua petição, Ramesh Baghel afirmou que o seu pai idoso, Subhas Baghel, era pastor. Ele disse que a família e os antepassados ​​residem na aldeia de Chhindawada desde tempos imemoriais. Eles têm terras agrícolas na cidade. O filho afirmou que duas gerações da família foram sepultadas na área cristã do cemitério da cidade. Contudo, o corpo do seu pai jazia na morgue depois de “elementos comunitários” entre os aldeões terem “se oposto agressivamente” ao seu enterro no cemitério da aldeia. Eom