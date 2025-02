Supremo Tribunal para ouvir a validade da lei de nomeação CEC/CE em 19 de fevereiro, um dia após o chefe Rajiv Kumar se aposentar

Em janeiro, quando surgiu o caso, o juiz Kant havia enfatizado que as evidências referentes à validade da lei 2023 dependeriam se a autoridade do tribunal de ápice para pronunciar decisões vinculativas nos termos do artigo 141 da Constituição poderia ser iludido ou diluído por uma lei. Arquivo | Crédito da foto: The Hindu

O Supremo Tribunal na quarta -feira (12 de fevereiro de 2025) mudou a audiência sobre os pedidos que desafiam a legalidade de uma nova lei que concede um papel dominante ao governo central no processo de nomeação do chefe de eleições (CEC) e do eleitoral Os comissários (CE) em 19 de fevereiro, um dia após a manchete CEC Rajiv Kumar, está programado para se retirar do escritório.

O advogado Prashant Bhushan, aparecendo para um dos peticionários, a Associação da ONG para reformas democráticas, disse a um Banco de Juízes Surya Kant e NK Singh que o caso era sensível ao tempo devido à iminente retirada do Sr. Kumar.

No entanto, o juiz Kant garantiu o Sr. Bhushan que as “conseqüências” da decisão do Tribunal sobre a validade do Comissário Eleitoral Chefe e de outros comissários eleitorais (nomeação, condições de serviço e termo de cobrança) seriam inevitavelmente, mesmo que algo que tivesse acontecido em o interregno.

A troca ocorreu durante uma menção oral feita perante o banco pelo Sr. Bhushan, que disse que o caso foi originalmente citado em 12 de fevereiro.

O juiz Kant disse que não permaneceu bem e instruiu o registro no tribunal que, sem dúvida, lista o caso em 19 de fevereiro.

A audiência anterior do caso foi em 3 de fevereiro. Os peticionários disseram ao tribunal que, idealmente, queriam uma decisão sobre a lei antes da nomeação do próximo CEC.

Em 3 de fevereiro, o juiz Kant havia dito que o banco se esforçaria para ouvir e decidir o caso em 12 de fevereiro. Naquele dia, o procurador -geral Tushar Mehta, que compareceu ao governo do sindicato, disse que um Banco Coordenado do Tribunal Apex havia negado, em uma ocasião anterior, qualquer alívio provisório da lei da lei. Em março de 2024, o tribunal Apex se recusou a manter a operação da lei de 2023 em uma ordem provisória e rejeitou pedidos para congelar as nomeações de Sukhbir Singh Sandhu e Gyanesh Kumar como comissários eleitorais.

Em janeiro, quando surgiu o caso, o juiz Kant havia enfatizado que as evidências sobre a validade da Lei 2023 dependeriam se a autoridade do tribunal da Apex para pronunciar decisões vinculativas nos termos do artigo 141 da Constituição poderia ser iludido ou diluído por uma lei.

“As evidências reais aqui estão entre a opinião do Tribunal e o exercício dos poderes legislativos”, comentou o juiz Kant.

Os pedidos em questão levantam a questão jurídica fundamental se o Parlamento possuía a autoridade para promulgar uma notificação ou ordenança do Gazette para anular ou alterar uma decisão da Constituição.

Os peticionários, incluindo o ativista Jaya Thakur, afirmaram que a lei foi introduzida em dezembro de 2023 para diluir uma sentença do Banco da Constituição da Suprema Corte no caso de Anoop Baranwal em 2 de março de 2023.

Os pedidos desafiaram principalmente a validade da seção 7 (1) do estatuto. A disposição forçou o presidente a nomear o Comissário Chefe Eleitoral e os Comissários Eleitorais sobre a recomendação de um comitê de seleção do Primeiro Ministro, o líder da oposição na Câmara do Povo e um Ministro do Gabinete da União para ser nomeado pelo Primeiro Ministro. .

A sentença ordenou que a CECS e os comissários eleitorais sejam nomeados pelo Presidente pelo Conselho apresentado pelo Comitê de Seleção do Primeiro Ministro, líder da oposição no Lok Sabha/líder do maior partido em oposição e presidente da Índia. .

Em resumo, a lei substituiu o presidente da Suprema Corte da Índia no comitê de seleção por um ministro do gabinete, dando ao governo uma vantagem no processo de nomeação.