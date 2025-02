Suresh Gopi diz que Brahman como Ministro dos Assuntos Tribais trará ‘grande mudança’; aposenta depois de enfrentar as críticas

O Ministro da União, Suresh Gopi, no complexo da Câmara do Parlamento. Arquivo | Crédito da foto: PTI

O deputado do Partido Bharatiya Janata (BJP) e o Ministro da União, Ministro do Empoderamento de Suresh Gopi da casta superior.

Depois de receber críticas, ele disse que só tinha “boas intenções”, mas se as pessoas não estavam satisfeitas com sua explicação, ele está retirando sua declaração.

Enquanto fazia campanha pelo BJP para as eleições da Assembléia de Délhi em Mayur Vihar del Este de Delhi, que tem uma população significativa do povo de Kerala, o Sr. Gopi disse: “Esta é outra maldição do nosso país que uma pessoa não o Ministro dos Assuntos Tribais. É meu desejo e sonho que uma pessoa de casta superior se torne o ministro dos Assuntos Tribais pelo empoderamento (da comunidade tribal). Se houver uma pessoa tribal, que deveria se tornar Ministro dos Assuntos Tribais, a pessoa deve estar se tornando o ministro do empoderamento da comunidade de castas superiores. Essa mudança deve ocorrer em nosso sistema democrático.

“Que um Brahman ou Naidu cuide das questões das tribos, haverá uma grande mudança. Fiz esse pedido a Modi Ji, mas há certos costumes para essas coisas ”, afirmou.

Gopi também disse que, desde que se tornou vice de Rajya Sabha em 2016, ele solicita o primeiro -ministro Narendra Modi que não deseja o portfólio de aviação civil e lhe dá o portfólio de assuntos tribais.

Depois que seus comentários começaram uma controvérsia, Gopi esclareceu no domingo: “Ele disse que uma pessoa da casta superior deveria cuidar das questões das tribos e uma pessoa de uma comunidade atrasada deve cuidar dos problemas de casta superior. … Eu tinha boas intenções sozinhas e apenas disse que devemos nos separar do sistema atual. Mas se você acha que até minha explicação não está correta, estou retirando -a. Continue sozinho.

A eleição da Assembléia de Délhi está agendada para 5 de fevereiro e os resultados serão declarados em 8 de fevereiro.