Suresh K. Reddy designado como o próximo embaixador da Índia no Egito

Suresh K. Reddy foi nomeado o próximo embaixador da Índia no Egito, disse que o Ministério das Relações Exteriores na segunda -feira, 17 de fevereiro de 2025.

O embaixador Reddy, que pertence ao lote de 1991 do Serviço de Relações Exteriores da Índia (IFS), atualmente serve como embaixador indiano no Brasil.

De acordo com a embaixada indiana no Brasil, o embaixador Reddy assumiu a posição de embaixadora da Índia na República Federativa do Brasil em 13 de setembro de 2020. Ele teve uma carreira distinta no Serviço Exterior da Índia com publicações no Cairo, Muscat, Abu Dhabi e Islamabad. Ele também serviu como embaixador indiano no Iraque e na ASEAN.

De acordo com a embaixada, o embaixador Reddy também serviu como enviado especial do governo indiano para o Iraque de junho a dezembro de 2014, que aborda todas as questões relacionadas à segurança, bem -estar e evacuação dos cidadãos indianos.

No ministério, ele ocupou posições sensíveis e cruciais, mesmo como chefe do Gabinete do Ministro do Estado para assuntos externos e foi comprometido com os países vizinhos de Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka e as Maldivas em diferentes capacidades, incluindo como um Oficial de Desk/ Diretor/ Diretor Geral.

Em particular, ele também estabeleceu e dirigiu a primeira divisão de relações econômicas multilaterais da ASEAN e, nessa capacidade, era essencial estabelecer o Secretariado Bimstec, enquanto cuidava dos problemas relacionados ao ASEM, ACD e APEC.

De acordo com o ministério, o embaixador Reddy dirigiu a divisão de relações econômicas multilaterais no Ministério das Relações Exteriores de dezembro de 2018 a janeiro de 2020 e foi sous Sherpa da Índia para G20, G7, BRICS e IBSA.

Desde janeiro de 2020, delegado como secretário adicional (Europa), ele estava coordenando o compromisso da Índia com a Europa e a Ásia Central.

Ao anunciar sua nomeação, o Ministério de Assuntos Externos disse em seu comunicado oficial: “Shri Suresh K. Reddy (IFS: 1991), atualmente embaixador da Índia na República Federativa do Brasil, foi nomeado próximo embaixador da Índia para a Índia para a Índia para Índia. República do Egito “.

Espera -se que aceite a tarefa em breve.