Surto da gripe pássaro em Andhra Pradesh: Faça e não faça pelos agricultores de aves

O diretor animal, Governo de Andhra Pradesh, T. Damdoar Naidu, emitiu um aviso aos agricultores de aves à luz do surto de influenza da Aviar (gripe aviária).

O Dr. Damodar Naidu disse que eles foram avisados ​​dos agricultores de aves a se estabelecerem nos pés nas entradas de galpões de aves de curral usando 0,01% de permanganato de potássio, borrifar um hipoclorito de 2% de sódio, poeira de branqueamento ou lima em torno de galpões de pássaros e garantia pessoal Higiene do pessoal do pessoal. Nos galpões. “Lave as mãos e os pés com Dettol, ou sabão antes de entrar e depois de sair do galpão”, disse ele.

O Dr. Damodar Naidu também disse que era necessário evitar a introdução de novos frango nos galpões. “Não permita que pessoas, veículos, alimentos ou outros equipamentos agrícolas entrem nos galpões. Se um frango morrer, remova imediatamente o lixo, a alimentação restante e a água e coloque -a em sacos plásticos, e queime -os ou enterrá -los longe. Caminhões desinfetos, bandejas de ovos e gaiolas com hipoclorito de sódio a 2% ou hidróxido de sódio a 1%. Canais de água limpa e contêineres de alimentação regularmente com hidróxido de sódio a 1% ”, afirmou.

Ele também sugeriu os agricultores para impedir que as aves migratórias entrem nas instalações agrícolas. “Se os pássaros morrerem dentro das instalações, eles devem queimar ou ser enterrados imediatamente. Siga outras medidas de biossegurança. Entre em contato com os veterinários locais para obter mais orientação sobre a saúde de aves currais ou outras sugestões ”, afirmou.