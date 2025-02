Suspeita -se que a polícia seja suspeita de extorsão na Escola Vocacional Sumatra North, RP4 bilhões em dinheiro foram confiscados

Yakarta, Viva – Havia dois policiais envolvidos em casos de extorsão em uma escola vocacional (escola vocacional) da região de Sumatra del Norte (North Sumatra). Ambos foram colocados em um local especial (Dipatsus).

“Isso é uma questão de extorsão com um fundo de alocação especial, relacionado às atividades das escolas profissionais na região de Sumatra del Norte. Esse é o dois suspeitos, que estão sendo garantidos atualmente, é decidido em Paminal”, chefe do corpo do corpo Ukata (Tipidkor), Inspetor Geral Cahyon Wibowo Police na quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025.

 Chefe da Polícia Nacional Kortastipkor, Cahyon Wibowo Geral Inspetor

Mesmo assim, ainda não especificou a identidade dos dois policiais para o alcance em questão. Além disso, este caso foi revelado e como a cronologia não foi revelada.

Ele disse apenas que o caso havia aumentado para a fase de investigação e que a polícia regional de Sumatra North Sumatra ainda estava lidando. Os dois foram presos enquanto realizavam uma operação de captura (OTT) com o KPK (Comissão de Erradicação de Corrupção).

“Mas ontem os resultados da ação de Paminal estavam por perto, o dinheiro segurado foi de cerca de 400 milhões de RP”, disse ele.