Suspeito de trapacear casais, aqui estão 4 maneiras fáceis de tirar proveito do WhatsApp sem ser descoberto

Yakarta, vivo – A suspeita de casais que podem ter uma aventura geralmente faz com que alguém procure maneiras de garantir a verdade.

Leia também: 6 maneiras de estabelecer a mensagem do WhatsApp de um número desconhecido, garantido bem -sucedido!

Um dos métodos mais procurados é reproduzir casais do WhatsApp (WA) em segredo. Com este aplicativo, torna -se a principal plataforma de comunicação para muitas pessoas, sabendo que o conteúdo do bate -papo do casal pode fornecer respostas a todas as suspeitas que existem.

No entanto, lembre -se de que essa escuta do telefone está violando a ética e a lei aplicáveis. Essa ação corre o risco de violar as leis e a privacidade dos outros.

Leia também: Sem flores! Estes são 5 presentes de namorados que fazem o casal sair

Portanto, antes de decidir fazer isso, reconsidere as consequências e tente se comunicar diretamente para superar a suspeita nos relacionamentos.



Leia também: Agora as pessoas podem informar policiais sem escrúpulos através do WhatsApp, é assim que

A seguir, são apresentados alguns dos formulários que geralmente são usados ​​para tocar o WhatsApp sem serem conhecidos:

1. Uso da web do WhatsApp

Uma das maneiras mais fáceis de tirar proveito do casal WA sem aplicativos adicionais é através da web do WhatsApp.

As etapas a seguir:

Abra o navegador e escreva “WhatsApp Web” e digite o site oficial.

Uma vez aberto, o código QR que deve digitalizar com o destino WA aparecerá.

Abra o torque do WhatsApp, clique no ícone de três pontos no canto superior direito e selecione “Dispositivos vinculados”.

Digitalize o código QR na web do WhatsApp usando um telefone de destino.

Depois de ter sucesso, a tela WA aparecerá na tela do seu PC ou portátil e pode ser monitorada em tempo real.

2. Uso de espião social whatsapp

Afirma -se que o Social Spy WhatsApp pode aproveitar alguém sem ser detectado. Como usá -lo é:

Visite o site da Sociarspy.info/WhatsApp através do Mobile ou PC.

Digite o número de WA de destino na coluna fornecida.

Clique em “Enviar” e aguarde a conclusão do processo de conexão.

Verifique através da pesquisa disponível.

Se você tiver sucesso, terá acesso à conversa da Target WA.

3. Usando o site infinitespy.com

Infinitespy.com é um site que permite aos usuários rastrear a atividade do WhatsApp de alguém, mesmo que eles não forneçam acesso direto ao conteúdo do bate -papo. Aqui está como:

Digite o site Infinitespy.com e faça login com uma conta do Google.

Adicione o número que você deseja monitorar.

Este site mostrará gráficos de atividades, como duração on -line e distribuição de login.

Esses dados podem ser baixados em formato Excel para uma análise posterior.

4. Uso do Gmail para exportações de bate -papo

Outra maneira eficaz é aproveitar a função de bate -papo do WhatsApp para o Gmail. As etapas a seguir:

Abra o WhatsApp no ​​telefone alvo.

Clique no ícone Point Três no canto superior direito e selecione “Chats”.

Selecione “Histórico de bate -papo” e clique em “Exportar chat”.

Escolha o bate -papo que deseja exportar e determine se inclui os meios ou não.

Envie os resultados da exportação para o seu email para ler pessoalmente.

Embora esse método não forneça acesso real de tempo, você ainda pode descobrir o conteúdo da conversa do casal que foi reservado.