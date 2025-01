Suspender o projeto de regulamentos UGC, o ministro-chefe insta o ministro da Educação da União

O Ministro-Chefe Pinarayi Vijayan instou na quarta-feira o Ministro da Educação da União, Dharmendra Pradhan, a suspender o projeto de Regras da Comissão de Subsídios Universitários de 2025 (Qualificações Mínimas para Nomeação e Promoção de Professores e Pessoal Acadêmico em Universidades e escolas e medidas para a manutenção dos padrões no ensino superior). ), qualificando-a de violação dos direitos constitucionais dos Estados.

Numa carta ao Sr. Pradhan, o Sr. Vijayan pediu-lhe que iniciasse discussões com os Estados, académicos e outras partes interessadas sobre “este assunto muito importante”. “Sou de opinião que isto é absolutamente essencial no nosso sistema, onde foi dado um lugar de destaque à abordagem consensual e ao federalismo cooperativo”, disse Vijayan.

Vijayan disse que o governo de Kerala não consegue compreender a necessidade de excluir os governos estaduais do processo de seleção de vice-reitores (VCs) nas universidades. As disposições constitucionais conferem apenas poderes limitados ao Governo da União a este respeito, observou ele. Estas disposições não podem de forma alguma ser alargadas para manter os governos estaduais fora de questões relacionadas com a selecção de VCs, uma vez que os estados têm um interesse definido em defender a autonomia do sector do ensino superior e promover a excelência nos centros de ensino superior.

Além disso, é inegável que os governos estaduais apoiam as universidades para alcançarem maior qualidade na educação e na pesquisa.

O Sr. Vijayan também transmitiu a preocupação do Estado sobre a decisão de considerar a nomeação de pessoas sem experiência em ensino e pesquisa em universidades como vice-reitores, conforme proposto no projeto de regulamento.