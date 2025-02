Sweet Magnolias: Qual foi a controvérsia de Jamie Lynn Spears?

Os fãs estão curiosos para saber por que Magnolias doces estava sendo boicotado por fãs no meio do Controvérsia de Jamie Lynn Spears. Ela era uma personagem secundária, Noreen Fitzgibbons, introduzida no primeiro episódio intitulado “Pound It Out”. Ela arruinou Maddie e o relacionamento de Bill, o que resultou em seu divórcio. Embora parecesse que seu arco de caráter foi concluído na primeira temporada, muitos se sentem curiosos com a subida da série regular na entrega subsequente.

Por que os fãs do Sweet Magnolias querem que Noreen tenha deixado Jamie Lynn Spears?

Jamie Lynn Spears foi criticada por não apoiar sua irmã, Britney Spears, em sua batalha de conservadorismo, devido à qual os fãs queriam que eles deixassem o programa. Segundo relatos, muitos não ficaram felizes por seu personagem ter sido trazido como uma série regular na segunda temporada, o que levou muitos a decidir boicotar o show (através de OLÁ!).

Além disso, o documentário de Britney Spears emoldurado, lançado em 2021, também deu aos fãs uma olhada mais de perto na batalha de Britney. Explore o movimento #Freebrrikey e seu relacionamento com Jamie Lynn.

Jamie Lynn foi frequentemente criticada por seu silêncio sobre as lutas legais de Britney. No entanto, após seu público de conservação, ele falou sobre ficar quieto sobre o assunto. Ela disse em uma série de histórias do Instagram: “A única razão pela qual eu nunca fiz isso antes é porque senti que até que minha irmã pudesse falar por si mesma e dizer o que senti que precisava dizer publicamente, que não era o meu lugar. Prazo final).

Mais tarde, Britney Spears foi ao Instagram para compartilhar várias publicações expressando sua decepção com o tratamento de sua família. “Não há nada pior do que quando as pessoas mais próximas a você que nunca apareceram para você publicaram coisas sobre sua situação, o que for, e falam com precisão de apoio … não há nada pior do que isso!” (através Variedade). Ele também chamou sua irmã na plataforma de mídia social em outra publicação, escrevendo: “ITH (através de Outdoor).

O relacionamento tenso das irmãs levou os fãs de Magnolias Sweets que exigiram que o caráter de Noreen Fitzgibbons fosse eliminado da segunda temporada. Muitos expressaram suas opiniões sobre as redes sociais, recusando -se a ver o programa se suas demandas não forem atendidas que o personagem refere. Apesar da enorme reação que envolve Jamie na época, ele continuou a fazer parte do show.