Sweet Magnolias Temporada 4 EP explica a morte chocante de (spoiler)

Série de drama romântico da Netflix Magnolias doces Ele voltou com a quarta temporada em 6 de fevereiro de 2025 e apresenta alguns desenvolvimentos críticos da trama que são obrigados a causar alguma turbulência entre os espectadores. Isso inclui a morte do personagem favorito de um fã. O showrunner Sheryl J. Anderson discutiu a morte em várias entrevistas recentes, seu impacto na história geral e como o ator respondeu à notícia de que seu personagem foi morto.

Sheryl J. Anderson explica por que Bill morre em Sweet Magnolias Temporada 4

É revelado no final da quarta temporada de Sweet Magnolias, episódio 2 que Bill Towsend, retratado por Chris Klein, morreu. A mãe de Bill, Bonnie Towsend (Judith Ivey), informa a ex -esposa de Bill Maddie (Joanna García Swisher) sobre sua morte pouco antes do início dos créditos. O episódio 3 revela as circunstâncias da morte de Bill e Bonnie, diz a Maddie que Bill teve um ataque cardíaco enquanto ele estava em sua cidade natal, no Texas, pela qual saiu no final da terceira temporada.

Enquanto conversava com Entretenimento semanalAnderson explicou que eles não planejaram matar Bill, mas queriam “um evento cataclísmico que abalou a vida de todos”. Ela elaborou: “Queríamos poder rastrear as ondas de choque de um único evento através desse grupo de engarrafamentos muito tráfego e, é claro, sua família, de uma maneira que todos tinham que parar e analisar muito profundos e reflexivos. O que foi Eles estavam fazendo com suas vidas, o que leva mais de uma pessoa a fazer algumas mudanças ousadas.

Bill era médico de família na cidade fictícia de Serenity, Carolina do Sul, onde a série acontece. Consequentemente, sua morte foi obrigada a impactar as pessoas além de sua família imediata. Enquanto conversava com Prazo finalAnderson declarou que a morte de Bill poderia levar a outros personagens, que têm idade, a questionar sua própria mortalidade.

Além disso, Anderson lembrou como Klein recebeu a notícia da morte de seu caráter. “Foi realmente difícil para nós fazer isso, porque todos amamos Chris Klein, e quando eu disse a ele que (sentimos) com grande força que essa é uma boa direção a seguir em termos de história, éramos muito amigáveis ​​e nós entendeu. “Ele disse à EW.

Todos os episódios da quarta temporada estão disponíveis para ver na Netflix.