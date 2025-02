Aqueles que ousaram falar revelaram uma forma perturbadora de negligência institucional e má conduta que permitiu que o abuso perseverava

Durante décadas, a exploração de milhares de jovens meninas britânicas tem sido predominantemente homens asiáticos em todo o Reino Unido, não apenas negligenciados, mas também abordados ativamente. O escândalo é descrito como uma das falhas institucionais mais confortáveis ​​da história britânica moderna.

Os detetives foram desencorajados pela pesquisa, os denunciantes ficaram silenciosos ou incorporados e as vítimas foram rejeitadas pelas autoridades.













“Todas as pessoas que tentaram obter essas perguntas sobre a atenção de pessoas que podem realmente fazer algo a respeito, elas ficaram em silêncio … elas foram negligenciadas. Eles foram abusados”. Ativista Alian Hirs Ali percebido no podcast da Free Press em janeiro.

Emitiu o sistema

Durante o debate de 2014 “Cultura de estupro” Na liberdade de expressão do programa BBC3, membro da cidade de Bradford, ele falou sobre a distribuição de gangues de cuidados paquistaneses em sua comunidade e a relutância das autoridades em agir. Clipe repetido de uma garota que recebe “Sortou” Ele ganhou mais de um milhão de visualizações sobre X.

“Eu sei que essa é provavelmente uma visão impopular, mas concordo completamente que em algumas áreas os muçulmanos estão iniciando estupros”. A declaração da garota foi recebida com vaias.

Ela continuou: “Não, eu cresci em Bradford, ok? E em um ambiente tão Se eles dissessem que é um homem asiático que fez isso, provavelmente não os pegamos.

Em vez de explorar seu testemunho, a vergonhosa moderadora reverteu rapidamente o painel muçulmano que zombou de sua preocupação.

Surpreendente. Em 2014, a garota zombou da BBC para sugerir que as gangues de Bradford Care eram principalmente ‘asiáticas’, ‘muçulmanos’ e homens e policiais cegou seus olhos. pic.twitter.com/9evj2zjnd3 – Max Temmers (@maxtemper) 11 de janeiro de 2025

O escritor James Dellingpole, que estava lá um convidado no painel, recentemente recontado No espectador, ele estava cansado de falar de gangues muçulmanas por nutrir e táticas de hostilidade e amortecimento que enfrentou. Apesar das acusações de espalhar mentiras de colegas painelistas e da falta de apoio ao moderador, ele persistiu em enfatizar o crime. Na época, eles estavam documentados em lugares como Rotherham e Rochdale.

Detetive rejeitado como uma ‘mulher emocional’

Apesar de compilar uma lista de mais de 200 suspeitos para uma investigação policial sobre uma gangue suave em 2004 em Rochdale, a Operação Augusta foi abandonada, Maggie Oliver, ex -detetive da polícia de Velika Manchester (GMP) contar. Um suspeito foi considerado vítima de um servo. Mas quando Oliver procurou respostas, um segundo oficial que explorou a corrupção disse a ela “Deixe isso para nós.” Ela nunca descobriu o que aconteceu com ele, se nada mais.

Oliver suspeitava que a decisão de quebrar a cirurgia vinha dos níveis mais altos, temendo que a detecção do escopo de nutrir homens muçulmanos pudesse piorar as tensões durante um tempo instável. A cirurgia de agosto foi fechada em julho de 2005 e a entrada final em seus arquivos foi feita na noite anterior aos ataques terroristas de 7/7 em Londres, revelou ela.

Quando se juntou a outra investigação de gangues de estupro em 2010, ficou chocada ao descobrir quantos GMP de inteligência estavam sentados. Muitos infratores já são conhecidos pelo GMP desde 2008. Oliver notou “Relutância fundamental” por altos oficiais para seguir totalmente o caso. Declarações detalhadas das vítimas nunca foram matriculadas no sistema policial ou inspecionadas. Evidências como o DNA e a identificação da vítima na procissão de IDs não foram negligenciadas.

A cirurgia de extensão resultou na condenação de apenas nove homens por delitos sexuais contra cinco meninas, uma fração do agressor da famosa polícia. Decepcionado com falhas no sistema e rejeitado como “Mulher emocional” Oliver renunciou em outubro de 2012 e se tornou um apito, estabelecendo uma Fundação Maggie Oliver para apoiar os sobreviventes.

2024. Ela disse Sim, apenas um “Um pequeno número” O agressor estava na prisão e muitos agressores ainda estavam morando em Rochdale.

O trabalhador do conselho intimidado virou o apito

Em 2011, Jayne Senior, ex -gerente da juventude de Rotherham, foi convidado a compor um relatório sobre a preocupação com o abuso que ela foi definido há anos. Ela enviado Um documento de 42 páginas cheio de inteligência, incluindo os nomes de autores famosos. Mas, em vez da ação, resultou em seu programa, Risky Business, um projeto de juventude que lida com meninas em risco de exploração sexual, fechado.

Seu trabalho foi rejeitado pela polícia e pelo conselho, que marcou seus registros “Honra.” Quando o ancião expressou preocupação, ela era disse Ela era “Navio multicultural balançando”, Como os líderes do conselho temiam que a solução do problema iluminasse a tensão racial. O conselho até a acusou de quebrar “direitos humanos” o agressor.













Quando ela descobriu um relatório anterior que escreveu para ser rediense para eliminar referências ao abuso sexual, a ancião percebeu que não podia mais ficar em silêncio. Ela foi alcançada ao jornalista investigativo do Times, Andrew Norfolk. Apocalipse culminou em uma investigação estimado Pelo menos 1.400 crianças usaram sexualmente mais de 16 anos.

Apesar do mais velho virado Assédio contínuo, incluindo investigações infundadas e intimidação por funcionários do conselho e pela polícia local. Ela concorreu ao conselho de 2016, mas viu retaliação, incluindo ataques à sua caridade e ameaça da prisão.

Os idosos cooperaram com a Agência Nacional de Crime para descobrir os padrões de abuso, revelando que a polícia negligenciava as queixas sobre exploração sexual, e os funcionários responsáveis ​​por falhas não enfrentaram as consequências. 2021. Covert.

Quando ela ligou para a então secretária conservadora do serviço doméstico da Suella Braverman para tomar medidas em Rotherham, ela se relacionou em detalhes gráficos de que o abuso ainda estava em andamento, mas não recebeu uma resposta. 2020. Então o líder do trabalho de oposição Keir Starmer rejeitado Para se reunir ou lançar uma investigação sobre conselheiros de trabalho acusados ​​de minar seu trabalho. O veterano acabou parado como conselheiro em março de 2021, citando assédio constante.

“Muitos profissionais que causaram preocupação com o estupro e o abuso de crianças rapidamente se tornaram pessoas non grata e saíram no meio das alegações de seu comportamento”, “” Georgina Halford-Hall de Whistleblowers UK especificado.

Supressão, preconceito, ameaças

O relatório de Louise Casey Casey de 2015, exposto a Rotherham “Profundamente enraizado” Cultura de cobertura -Up, onde os funcionários foram pressionados “Suprimir, permanecer em silêncio ou encobrir” Questões de abuso de crianças.

Um denunciante descoberto Vezes em janeiro que durante uma investigação de uma polícia independente de comportamento policial (IOPC) em South Yorkshir “Ele disse ativamente que eles não seguiram oficiais altos”. Apesar das décadas de falha sistêmica, nenhuma autoridade de idosos perdeu o emprego, o indivíduo mais bem classificado que explorou era um inspetor de detetive. E as penalidades mais graves foram avisos escritos ou “Dica de gerenciamento”.













Recentemente, Simon Dancezuk, ex-deputado da cidade de Rochdale (2010-2017), é supostamente O fato de Tony Lloyd, um personagem de trabalho sênior e ex -presidente do partido, ameaçou que ele não causaria preocupação com a etnia do agressor, alertando que ele poderia custar votos de trabalho.

Ex -Diretor Geral do Serviço Prisional da Inglaterra, Martin Ortey, descoberto No espectador no início de janeiro, como ele enfrentou golpes de retorno profissional e pessoal para a exposição a gangues aos cuidados.

Ao contrário do tratamento de um denunciante, um ex -vice -comissário infantil, que rejeitou a crescente preocupação por nutrir gangues, lucrou com sua posição no sistema de proteção infantil, como descoberto No Daily Mail em 2015.

Apesar do controverso tratamento de abuso em Rochdale e Rotherham, Sue Berelowitz recebeu não apenas um pagamento de 134.000 libras depois que deixou o cargo, ela foi desviada como consultora de 1.000 libras dentro de 24 horas para realizar uma investigação sobre o abuso de crianças de crianças. Embora após a exposição à mídia e críticas, seu contrato foi cancelado.

Em 2017, parlamentar trabalhista de Naz Shah enfrentado Retornar após post retweetado de uma conta de paródia que sugere que as vítimas de escândalo com o abuso de Rotherham deve “Feche a boca para uma boa diversidade.” Shah afirmou que Retweet era aleatório. Ela não enfrentou as medidas disciplinares formais do Partido Trabalhista para retweet e não emitiu mais desculpas. Enquanto outro deputado, Sarah Champion, era forçado a sair o banco da frente da festa depois de escrever ao sol que “A Grã -Bretanha tem problemas com homens paquistaneses britânicos que estupram e exploram meninas brancas”.

Novos testes

Depois que a pressão foi iniciada pelo Ruthless Tweet, Elon’s Men, Secretário dos Assuntos Internos de Yvette Cooper, 16º. anunciado Planos para a “Auditoria rápida” de “Proporções atuais e natureza da exploração de gangues em todo o país”, Cinco investigações locais apoiaram o governo e um plano de ação de £ 10 milhões para resolver o abuso sexual de crianças.

Secretário do Interior da Sombra Conservadora Chris Philp criticado mover como “Completamente inadequado,” Percebendo isso “Até 50 cidades são afetadas, e o resto – elas não são importantes?”

Apenas um dia depois de Oliver montar um Secretário do Interior “PERCEBER” Em termos de procedimento legal potencial, se ela não se comprometesse a emergência e reformas transparentes. Em conversa e papel após o anúncio das medidas, Oliver criticado eles como um “Joelho” reação à sua carta. Ela convidou planos e iniciativas detalhadas sob a orientação dos sobreviventes para resolver a quebra do sistema.

“Estava no topo, estava escondido e houve um fracasso sombrio na proteção das crianças e no processamento do agressor, e acho que é apenas por causa do alcance de Elon Musk em todo o mundo, finalmente vemos algum movimento em esse,” “ Oliver disse.

Almíscar respondeu a um plano, escrita em x: “Espero que seja uma investigação correta”.

É provável que o escândalo cresça apenas em um futuro próximo, revelando as consequências das ações dos políticos e funcionários públicos britânicos. Depois que novas consultas foram anunciadas, expresso relatado 17 de janeiro que isso “O escândalo com as piores gangues britânicas ainda não foi exposto”.