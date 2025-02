Sydney Sweeney parece irreconhecível no vídeo biográfico de Christin Martin

Mais imagens continuam saindo de Sydney Sweeney’s próximo Christy Martin Biografia, com a TMZ Sports compartilhando um novo vídeo em estrela no ringue.

O último vídeo vem da TMZ, que compartilhou exclusivamente imagens no ringue de Sweeney, combinando -o em uma sessão de combate com a verdadeira Christy Martin. Vestidos como Christy, do próximo filme, Sweeney e Martin vão gentilmente de um lugar para outro. Não está claro se isso estará no próximo filme de alguma forma ou se é apenas uma viagem de ida e volta entre os dois no set.

Assista ao novo vídeo de Sweeney Sparring abaixo:

TMZ também compartilhou alguns dos Primeiro olhe fotos do filmeIncluindo Sweeney como Martin sentado em casa, olhando para uma série de esportes ilustradas que o apresenta na capa.

O que sabemos sobre o filme biográfico de Christy Martin?

O filme de Christy Martin atualmente verá Sweeney assumir o papel do lendário boxeador que foi o primeiro boxeador escolhido no Hall da Fama de Nevada Boxing e também é uma sala de boxe internacional. O filme não apenas diz à ascensão de Martin à fama no mundo do boxe, mas também sua tentativa de assassinato por seu marido em 2010.

Juntamente com Sweeney, o filme, que o Black Bear está financiando, estrelará Ben Foster, Merritt Weaver, Ethan Embry, Jess Gabor, Katy O’Brian, Chad L. Colman e Tony Cavlero. Atualmente, não há informações de lançamento para o filme disponível.