SZA juntando -se a Kendrick Lamar para a apresentação da parte parcial do Super Bowl

Kendrick Lamar Você está pronto para agir no meio do show de meio tempo 2025, e você se juntará Sza. O casal colaborou em vários projetos ao longo dos anos. Agora, eles estão sendo associados ao desempenho altamente esperado em Nova Orleans em fevereiro.

Há mais detalhes aqui.

Kendrick Lamar e Sza para atuar no meio do tempo do Super Bowl

Kendrick Lamar está se preparando para uma performance inesquecível da parte parcial do Super Bowl em 2025 e se juntará à R&B Sensation SZA. O rapper vencedor do Grammy anunciou as notícias emocionantes através de um teaser reboque Lançado em 23 de janeiro, onde ele viu uma caminhada no campo de futebol enquanto estava no telefone. O trailer dá uma guinada divertida quando Sza se esconde atrás dele e derrama um cubo de Gatorade nele. O trailer rapidamente se tornou viral e promete uma colaboração emocionante entre os dois artistas. O desempenho tão aguardado está programado para 9 de fevereiro de 2025 em Nova Orleans.

Kendrick e SZA têm uma longa história de colaborações bem -sucedidas. Isso incluiu sua música de sucesso “All The Stars” da trilha sonora do Pantera Negra. Sua química no estudo e no palco tem sido amplamente elogiada. A SZA foi assinada anteriormente com a mesma etiqueta que Kendrick sob o Top Dawg Entertainment. Ela também expressou seu vínculo criativo. Durante sua aparição em Sherri Em 8 de janeiro, Sza revelou sua emoção sobre a idéia de trabalhar com Lamar em um álbum colaborativo de longo prazo. Ela disse: “Eu adoraria isso. Eu acho que seria incrível. É um gênio. E uma parte de seu gênio é que ele é tão ilusório e tão misterioso. E eu amo isso.

Além de sua performance no Super Bowl, os dois artistas embarcarão na fase dos EUA de sua grande turnê nacional a partir de abril de 2025. Isso marcará sua primeira turnê juntos na turnê do campeonato de 2018.