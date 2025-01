T20 Party: Desvios de trânsito perto do Estádio Chepauk

Com o segundo jogo do T20 International Men’s Crickt 2025 entre a Índia e a Inglaterra programado para sábado (25 de janeiro de 2025) no Cricket Ma Chidambaram Stadium em Chepauk, a polícia de Chennai Transit propôs alguns desvios de trânsito nas estradas correspondentes. que será implementado de 14 a 23 horas no dia do jogo.

Os veículos podem entrar no Channel Road (Victoria Hostel Road) apenas através de Bharathi Salai e não há entrada na estrada Wallajah. A Bell’s Road funcionará como unidirecional, enquanto a entrada de Bharathi Salai é permitida.

Todos os veículos que vêm do Mouse Cafe a Kamarajar Salai se desviarão na estrada da Bell’s Road x Wallajah Salai. Os veículos que vêm da estrada de Bell não são permitidos para a estátua de Kannagi. Depois das 22h, o tráfego da ponte Napier até a estátua de Kannagi é fechada devido aos preparativos para o dia da República.

Veículos sem passes de estacionamento, de Anna Salai, devem estacionar em Kalaivanar Arangam, Omandura Medical College Ground, o MRTS CHEPAUK, PWD Ground, Chepauk e Swami Sivanandham Salai.