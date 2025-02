Tahawwur Hussain Rana tornou-se parte da conspiração 26/11 de ataques terroristas de Mumbai em 2005 como membro de Lashkar-e-Taiba e Huji e estava intimamente comprometido com conspiradores com sede no Paquistão, disseram as autoridades.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou quinta -feira (13 de fevereiro de 2025) que seu governo aprovou a extradição do sapo para a Índia, referindo -se a ele como “um dos próprios conspiradores e pessoas do mundo”. Rana, 64, um cidadão canadense nascido no Paquistão e um associado terrorista paquistanesa -americano próximo – julgamento anual em 2023.

Uma vez extraditado, Rana seria a terceira pessoa a ser enviada a julgamento na Índia no caso depois que Ajmal Kasab e Zabiuddin Ansari, também conhecido como Abu Jundal. Em novembro de 2012, Kasab, o único terrorista sobrevivente do Paquistão, foi morto na prisão de Pune em Yerawada.

Rana, membro de Lashkar-e-Taiba (LET) e Harakat-ul-Jihad-al-Islami (Huji), havia entrado em uma conspiração criminosa para executar a loja de açougueiros de Mumbai no início de 2005, juntamente com outros co-conspiradores baseados em baseado em base em base em em Mumbai, juntamente com outros co-conspiradores baseados em base. Conspiradores no Paquistão, de acordo com as acusações da criança.

O papel de Rana como co-conspirador dos ataques terroristas de Mumbai surgiu durante a investigação da Agência Nacional de Pesquisa (NIA).

Preso pelo FBI em 27 de outubro de 2009, Rana foi acusada pela NIA em 2011 sob várias seções do Código Penal Indiano e da Seção 6 (2) da Convenção SAARC sobre a supressão do terrorismo.

Rana ajudou Headley a obter um visto para a Índia e estabeleceu o ‘Centro de Direito Imigrante’ em Mumbai, que atuou como uma frente, disse um funcionário.

Rana visitou Hapur, Delhi, Agra, Kochi, Ahmedabad e Mumbai com sua esposa Samraz Rana Akhtar entre 13 e 21 de novembro de 2008. Seu planejamento inicial inclui o ataque a casas de Chabad localizadas em diferentes cidades.

Headley foi para os Estados Unidos e conheceu Rana em junho de 2006, onde discutiram o plano de ação futuro, disseram as autoridades.

Rana permaneceu em contato com o Major Iqbal, outro co-conspirador de carnificina 26/11.

Headley e Rana haviam tomado todas as medidas possíveis para esconder seus contatos com os conspiradores com sede no Paquistão enquanto estavam nos EUA.

Headley solicitou um visto de negócios de entrada múltipla para a Índia para estabelecer uma filial do Centro de Direito Imigrante em Mumbai. A Rana também facilitou sua extensão de visto por 10 anos em julho de 2007.

Olhe | 11/26 acusou a luta de extradição de Tahawwur Rana: o que você precisa saber

Os conspiradores de ataque de Mumbai haviam ordenado que Headley procurasse a ajuda de sapos e seus contatos para viajar e esconder o verdadeiro objetivo da visita. Headley se encaixou no plano, dada a sua aparência caucasiana e sua educação americana, disseram as autoridades.

Durante sua primeira visita à Índia, Headley conversou com sapo mais de 32 vezes. Posteriormente, Headley conversou com Rana 23 vezes durante sua segunda visita, 40 vezes durante a terceira visita, 37 vezes durante a quinta visita, 33 vezes durante a sexta visita e 66 vezes durante a oitava visita, disseram as autoridades.

Headley conheceu o membro Sajid Majid, Abu Qahafa, Zaki Ur Lakhvi, Abu como na Rússia de 2008 da Copa do Mundo da FIFA de 2018 na direção dos conspiradores.

Eles instruíram Headley a reconhecer vários locais em Mumbai usando dispositivos GPS.

O principal Iqbal forneceu aproximadamente US $ 1.500 para Headley para operar o escritório da assinatura de ‘imigração’ em Mumbai. Ele também aprovou a idéia de fechar o escritório de Mumbai no futuro e abrir um novo negócio em Delhi para ser usado como cobertura para futuras atividades de Headley.

Em julho de 2008, Headley deixou Lahore para Dubai e Mumbai para voar em sua oitava visita à Índia.

Durante sua estadia, Headley pediu ao proprietário que estendesse o contrato de aluguel para o escritório por mais 15 dias, pois o contrato original teria expirado em novembro de 2008.

O pedido estava programado para facilitar a visita de Rana à Índia em novembro de 2008, que foi planejada com antecedência em consulta com o membro do Sajid Majid e o principal Iqbal.

O maior Iqbal se comunicou para Headley através da Frog para estender o contrato de aluguel até meados de novembro de 2008.

Anteriormente, o major Iqbal havia tentado se comunicar com Headley no telefone celular no final de julho de 2008 para levá -lo a levar a alguns lugares importantes na Índia, disseram as autoridades.

Este foi um desvio do plano original, onde foi decidido que os co-conspiradores não fizeram ligações baseadas no Paquistão para Headley. Depois de não entrar em contato com Headley, o major Iqbal entrou em contato com Rana no telefone.

Iqbal também se comunicou com sapo por e -mail enquanto Headley estava na Índia, disseram autoridades.

Em outubro de 2008, antes do ataque de Mumbai, o co-conspirador de Sajid Majid e o maior Iqbal juntos visitaram a casa de Headley em Lahore e discutiram o ataque futuro na Dinamarca.

Headley queria nomeá -lo no projeto Mickey Mouse, no entanto, finalmente Sajid o prevaleceu e o nomeou como projeto do norte.

A investigação da conspiração criminal mostrou que Headley e Rana não seguiram um único caso para o negócio de imigração através do escritório de Mumbai durante todo o período.

Em 26 de novembro de 2008, um grupo de 10 terroristas paquistaneses ficou chateado, realizando um ataque coordenado em uma estação ferroviária, dois hotéis de luxo e um centro judeu, matando 166 pessoas, incluindo cidadãos americanos, britânicos e israelenses.