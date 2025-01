Tahir Hussain pede fiança provisória para contestar as eleições para a Assembleia de Delhi em 5 de fevereiro

O ex-vereador da AAP, Tahir Hussain, abordou na sexta-feira o Supremo Tribunal de Delhi solicitando fiança provisória para contestar as eleições para a Assembleia de Delhi, em 5 de fevereiro.

Hussain buscou alívio em um caso de assassinato relacionado aos distúrbios de fevereiro de 2020 em Delhi. Ele foi nomeado candidato do All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen do distrito eleitoral de Mustafabad, no nordeste de Delhi.

O apelo foi apresentado ao juiz Amit Sharma, mas ele se recusou a participar do caso. O HC apresentou sua petição de audiência em 13 de janeiro.

Na sua petição, o Sr. Hussain pediu fiança provisória de 14 de janeiro a 9 de fevereiro para participar no processo eleitoral. Hussain disse que era fisicamente obrigado a submeter o formulário de nomeação, abrir uma conta bancária e participar na campanha eleitoral.

O apelo é um acréscimo ao seu pedido de fiança pendente anterior no caso.

Segundo a promotoria, Hussain é acusado de matar Ankit Sharma, funcionário do Bureau de Inteligência, durante os tumultos que deixaram 53 mortos e centenas de feridos.

Os restos mortais de Sharma foram recuperados de Khajuri Khas nullah na área afetada pelo tumulto e seu corpo apresentava 51 ferimentos.

Hussain passou quase cinco anos na prisão e, segundo a defesa, apenas 20 das 114 testemunhas de acusação foram interrogadas até agora.