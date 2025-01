“Não somos inimigos de ninguém, somos construtores da paz”. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, esclareceu qual o papel que a Itália pretende desempenhar no conflito na Ucrânia, como resultado da exclusão de Roma pela Rússia e da “participação da Europa” no processo de paz “para o conflito, concentrando-se em vez disso no canal de diálogo direto com o novo administração americana de Donald Trump.” Posição inaceitável para Kiev: O presidente Volodymyr Zelenskyy, embora apoiasse o magnata, chamou qualquer plataforma de negociação sem a Ucrânia de “impossível” e apelou aos aliados para trabalharem para encontrar o formato certo para quaisquer futuras conversações com Moscovo para alcançar uma “paz justa”.

“Não significa ser um inimigo da Rússia quando se diz que a Rússia deve respeitar o direito internacional”, enfatizou Tajani na resposta de Milão à declaração de Moscovo. “Não estamos em guerra com a Rússia, mas defendemos o direito da Ucrânia a ser um Estado independente.” Tal como a UE, “todos teremos um papel na construção da paz e, juntamente com os EUA, apoiaremos uma política que levará à realização do objectivo de uma paz justa, ou seja, não à derrota da Ucrânia”, especificou o chefe da Farnesina. a rejeição do remetente das acusações levantadas contra a Itália pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros russo de uma “posição anti-russa”.

Embora a Itália mantenha o seu claro apoio à Ucrânia e condene a invasão russa, há muito que reitera que “não está em guerra com a Rússia”, reflectido na sua escolha de proibir Kiev de usar armas italianas contra a Rússia. território, em contraste com as decisões tomadas pelos aliados americanos, britânicos e franceses. E na frente diplomática, a Itália tem pressionado há muito tempo por uma solução negociada, patrocinando nomeadamente a viagem à Suíça lançada na cimeira de Lucerna em Junho passado e pressionando por uma “paz justa” em conformidade com o direito internacional.

Zelenskiy também voltou a falar sobre uma paz justa, que, por ocasião da visita do líder moldavo Maia Sandu a Kiev, apelou aos parceiros para “se concentrarem” nos formatos de possíveis negociações com Moscovo depois de Vladimir Putin ter declarado que estava pronto para negociações. com Donald Trump, elogiaram-no como um líder “inteligente” que poderia ter evitado o início do conflito em fevereiro de 2022. O líder ucraniano expressou apreço pelas palavras do magnata, que instou o presidente russo a acabar com a guerra. No entanto, pediu garantias concretas de um plano favorável à Ucrânia. E deixou claro que, juntamente com os Estados Unidos e a Rússia, a Ucrânia e a União Europeia deveriam ser negociadas. “Não posso dizer hoje quais serão as negociações, qual será a estrutura do processo de negociação, porque ainda não temos um plano comum”, acrescentou o presidente ucraniano, que tem apoiado fortemente o seu chamado “Plano de Vitória” entre aliados no ano passado, um plano que prevê a entrada da Ucrânia na UE e na NATO e que permanece inadmissível para Moscovo. Em qualquer caso, qualquer negociação que exclua Kiev “não teria quaisquer resultados reais”, esclareceu o líder ucraniano: “Teria apenas resultados políticos” que “não terão nada a ver com a segurança e o fim da guerra”.

Diplomatas dos EUA solicitaram uma isenção emergencial para programas relacionados a Kiev do congelamento de ajuda externa de 90 dias e ordens de “parar o trabalho” emitidas pelo secretário de Estado Marco Rubio. Isto foi escrito pelo Financial Times com base em documentos e pessoas familiarizadas com o assunto. Citando preocupações de segurança nacional, diplomatas seniores do Gabinete de Assuntos Europeus e Eurasiáticos do Departamento de Estado pediram a Rubio uma renúncia total para excluir o trabalho da Agência para o Desenvolvimento Internacional (USAID) na Ucrânia da directiva que entrou em vigor na sexta-feira.

