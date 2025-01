Takano assumirá o comando do Congressional Equality Caucus

O deputado Mark Takano (D-Califórnia) assumirá as rédeas do Congressional Equality Caucus, uma coalizão de democratas da Câmara que apoiam os direitos LGBTQ, no 119º Congresso, anunciou o grupo na sexta-feira.

Takano liderará o grupo, fundado em 2008 pelos então representantes. Tammy Baldwin (D-Wis.) e Barney Frank (D-Mass.), durante o que provavelmente será uma era tumultuada para os direitos dos transgêneros nos EUA.

Os republicanos, incluindo o Presidente eleito Trump, fizeram das pessoas e questões transgénero uma parte central das suas campanhas de 2024 e já estão a considerar leis e regras administrativas que restringiriam os direitos das pessoas transgénero e reverteriam as protecções anti-discriminação instituídas pela administração cessante de Biden.

“Nos próximos anos, veremos uma enxurrada constante de ataques aos direitos e à dignidade da comunidade queer, especialmente contra nossos irmãos transgêneros, por parte da administração Trump e das maiorias republicanas na Câmara e no Senado”, disse Takano. na sexta-feira. em uma declaração.

“Como presidente do Equality Caucus, liderarei a nossa coligação de membros abertamente LGBTQI+ e os nossos aliados na luta para defender a comunidade queer e promover a igualdade, inclusive através da reintrodução da Lei da Igualdade”, disse ele, referindo-se a uma proposta. que foi reintroduzido no ano passado para tornar a identidade de gênero e a orientação sexual classes protegidas pelo governo federal.

Os democratas da Câmara introduziram versões da Lei da Igualdade, que estenderia as proteções existentes dos direitos civis aos americanos LGBTQ, pelo menos desde a década de 1970. O ex-deputado David Cicilline (D.R.I.), que liderou o Equality Caucus entre 2021 e 2022, apresentou o projeto de lei em. sua forma moderna em 2015. É amplamente impopular entre os republicanos, incluindo Trump, que dizem que a medida irá minar a liberdade religioso. .

Takano, a primeira pessoa gay negra eleita para o Congresso e o primeiro legislador abertamente LGBTQ de ascendência asiática, substituirá o deputado Mark Pocan (D-Wis.) como presidente do Equality Caucus. Numa declaração, Pocan chamou Takano de “um forte defensor” dos direitos LGBTQ contra ataques legislativos lançados desproporcionalmente pelos republicanos.

“Estou ansioso para continuar a trabalhar com ele, e com todos os membros do Equality Caucus, na defesa dos direitos de todos os americanos contra extremistas republicanos em todos os ramos do governo”, disse Pocan na sexta-feira.

Os republicanos, que controlarão ambas as câmaras no novo Congresso e na Casa Branca, observaram que a legislação que visa o acesso dos transexuais americanos a cuidados de saúde e banheiros, vestiários e equipamentos esportivos relacionados à transição que correspondam à sua identidade de gênero será uma prioridade absoluta. . os próximos dois anos.

O Partido Republicano da Câmara incluiu uma medida para proibir estudantes-atletas transexuais em todo o país de competir em desportos femininos e femininos num pacote inicial de regras para o 119º Congresso, sugerindo que uma votação antecipada sobre a questão poderia estar no horizonte.

A deputada eleita Sarah McBride (D-Del.), que fez história em novembro como a primeira pessoa abertamente transgênero eleita para o Congresso, já enfrentou alguma hostilidade dos republicanos antes de sua posse na sexta-feira.

Nos dias após a eleição de McBride, a deputada Nancy Mace (R.S.C.) apresentou uma resolução para excluir mulheres transexuais das instalações para mulheres do mesmo sexo no Capitólio, uma medida que ela disse ter sido impulsionada “absolutamente” pela chegada do legislador de Delaware a Washington. . Mais tarde, em novembro, o presidente da Câmara, Mike Johnson (R-La.), anunciou uma nova política que proíbe pessoas trans de acesso a banheiros e vestiários que correspondam à sua identidade de gênero no complexo da Câmara do Capitólio.

Johnson fez o anúncio no Dia da Memória dos Transgêneros, reconhecido todos os anos para homenagear as pessoas trans que morreram devido à violência anti-trans.

McBride disse que seguirá a regra de Johnson, mesmo que discorde dela. “Não estou aqui para brigar por causa de banheiros”, disse ele em comunicado depois que Johnson anunciou a nova política.

Incluindo McBride, 11 democratas abertamente LGBTQ da Câmara, incluindo os novos membros, as deputadas Julie Johnson (D-Texas) e Emily Randall (D-Wash.), Servirão como co-presidentes do Equality Caucus no novo Congresso.

Takano, no 119º lugar, também atuará como membro graduado do Comitê de Assuntos de Veteranos, membro do Comitê de Educação e Força de Trabalho, primeiro vice-presidente do Congresso Asiático-Pacífico-Americano Caucus (CAPAC) e vice-presidente do Partido Progressista do Congresso. Convenção (PCC).

