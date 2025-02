Tamberi anuncia o filho da vinda: "Emoção indescritível"

Chiara Bonmpi e Gianmarco Tamberi estão esperando seu filho.

O anúncio no Instagram no campeão olímpico do Instagram lançou um vídeo em preto e branco que o mostra para beijar a barriga de sua esposa e a imagem do primeiro ultrassom, acompanhado por um texto curto: “Emoções incomparáveis ​​… você é a coisa mais bonita que Poderia acontecer conosco, prometemos dar a você todo o nosso amor, todos os dias, sempre. ”

Alguns dias atrás, o olímpico Tóquio anunciou a intenção de continuar suas atividades competitivas para Los Angeles 2028 da fase de Sanremo.

