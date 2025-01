Tamberi mantém segredo sobre sua aposentadoria: ‘Talvez seja hora de tomar uma decisão…’

“Talvez tenha chegado a hora de tomar esta decisão…”. Gianmarco Tamberi está voltando para se fazer ouvir em seus perfis nas redes sociais, e uma frase no Instagram é suficiente para reacender as especulações sobre a escolha do atleta olímpico de Tóquio 2020 de se aposentar.

Em declarações recentes, Tamberi admitiu seu desejo de testar seu corpo e mente para ver se consegue chegar a Los Angeles 2028. No entanto, nos Jogos de Paris, Tamberi foi devastado por cólicas renais que destruíram seu sonho de um segundo ouro e ” deprimido” por sua má sorte. que questionou as vítimas de três anos. “Tenho que pensar na minha vida”, palavras de Paris com a possibilidade de dizer o suficiente para se dedicar à família, para ficar mais próximo da esposa Chiara Bontempi, para estar aberto à possibilidade de ter um filho. Então você quer experimentar. Novas notícias hoje que parecem acertar no não. Mas nenhuma escolha definitiva, segundo aqueles que o rodeiam, ainda foi feita.

