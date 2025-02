Tamil Nadu foi localizado em terceiro no nível de toda a Índia sob o índice de retorno de Panchayat (PDI).

O estado recebeu uma pontuação de 68,38, juntamente com Karnataka (72,23) e Kerala (70,59), de acordo com um estudo encomendado pelo Ministério da União Panchayati Raj e realizado pelo Instituto Indiano de Administração Pública (IIPA).

Na sexta -feira passada, o relatório, o estado do retorno aos panchayats nos Estados Unidos (2024), uma classificação indicativa baseada em evidências ‘, foi lançada por SP Singh Baghel, Ministro de Estado da União para Panchayati Raj, pesca, animais, animais, Animais e laticínios, em Nova Délhi.

Além do PDI geral, Tamil Nadu tem a maior pontuação nacional com 60,24 em relação à dimensão de “funções”, uma das seis dimensões examinadas para avaliar o desempenho de 28 estados e sete territórios da União. (O território da capital nacional de Delhi não possui panchayats operacionais).

A dimensão “Funções” tem dois componentes: funções atribuídas a Panchayats e a participação de panchayats em esquemas importantes. Além de transmitir todas as funções centrais e outras funções importantes para os Panchayats, o estado está usando os serviços das organizações locais para realizar seus esquemas em vez de instituições malsucedidas.

Das outras cinco dimensões (quadro, finanças, funcionários, melhoria da capacidade / construção e responsabilidade), o estado foi o segundo em “Melhoria / construção da capacidade” (84,29) e “funcionários” (84,25) e terceiro em ” Finanças “(55,78). Com relação ao “quadro” e “responsabilidade”, as pontuações foram de 66,83 e 71, respectivamente.

Embora a média nacional para o PDI geral tenha sido de 43,89, os números para as dimensões do quadro, as funções, as finanças, os funcionários, a melhoria da capacidade/construção e a responsabilidade foram 54,29, 29.18, 37.04, 50.96, 54.63 e 47.51, respectivamente.

Em Tamil Nadu, existem 12.525 panchayats da vila, 388 sindicatos panchayat e 37 panchayats do distrito, dos quais o termo do cargo de representantes eleitos para 9.624 panchayats da vila, 314 sindicatos panchayat e 28 panchayats distritais expiraram em 5 de 5 de 5 de Janeiro. Consequentemente, oficiais especiais (((então) foram designados nesses órgãos locais rurais.

De acordo com o estudo da IIPA, os Panchayats em Tamil Nadu têm o “nível mais alto de comprometimento” nos esquemas central e estadual em comparação com seus colegas. O estado foi bem no indicador de ‘instituições de treinamento’.

Na dimensão da “melhoria da capacidade”, o desempenho do estado foi qualificado como “bom” em relação à avaliação da necessidade e treinamento para representantes e funcionários dos Panchayats. Além disso, o estudo revelou que, em termos de Tamil Nadu, a proporção da renda dos panchayats na renda do estado foi de 0,31% para 2021-22. Três estados do sul, Kerala, Andhra Pradesh e Karnataka, tiveram uma participação maior com 2,84%, 2,42% e 0,67%, respectivamente.