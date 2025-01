Tamil Nadu CM Stalin deve assumir a responsabilidade pelos incidentes de sequestro de correntes, acusa Edappadi Palaniswami

Toda a Índia Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) Secretária Geral Edappadi K. Palaniswami no domingo (19 de janeiro de 2025) criticou o governo Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) sobre os recentes incidentes de sequestro de correntes relatados em Chennai e disse que o Ministro-Chefe MK Stalin deveria tomar responsabilidade sobre os incidentes recorrentes.

Palaniswami acusou que não havia segurança não apenas para as mulheres comuns, mas também para os policiais do governo DMK em Tamil Nadu. Em uma postagem nas redes sociais, ele se referiu a oito incidentes de roubo de correntes relatados nas delegacias de polícia de Chennai e Tambaram em um dia.

Em um dos incidentes, uma corrente foi arrancada de um subinspetor de polícia vinculado à Polícia da Grande Chennai. “O ex-CM qualificou o incidente de “chocante”. O facto de as mulheres terem perdido as suas correntes de ouro foi apenas um indício da “impotência” do governo”, acusou.

“É uma pena que mesmo as mulheres policiais não possam circular com segurança em Tamil Nadu. O governo DMK deveria abaixar a cabeça de vergonha”, acusou Palaniswami e exigiu ainda que o CM assumisse a responsabilidade por tais incidentes.

“Além de processar os responsáveis ​​por estes incidentes de roubo em cadeia, o governo DMK deveria concentrar-se na manutenção da lei e da ordem”, insistiu o antigo CM.