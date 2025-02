Tamil Nadu renova acordos de compra de energia com usinas de energia atômica de Kalpakkam e Kaiga

A Tamil Nadu Power Distribution Corporation Limited (TangedCo) renovou os acordos de compra de energia nas estações de energia atômica de Kalpakkam e Kaiga. Através dos acordos, o estado obterá 330 MW de energia do Kalpakkam e 196 MW da estação Kaiga, garantindo um suprimento total de 526 MW por um período de 15 anos. Isso ajudará a cumprir uma parte da crescente demanda de energia de Tamil Nadu, disse um comunicado oficial. Os pactos foram assinados na presença do presidente da Tangedco e do diretor de Tangedco.