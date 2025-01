Tamil Nadu se recuperou significativamente na leitura e aritmética, diz o estudo da ASER

Tamil Nadu se recuperou significativamente na leitura e aritmética em comparação com onde estava em 2022, de acordo com o Relatório Anual do Estado da Educação (ASER) 2024, publicado na terça -feira.

A pesquisa foi realizada em 30 distritos, com a participação de 876 aldeias, 17.337 famílias e 28.984 crianças.

Embora 4,8% das crianças de classe III em escolas governamentais e privadas pudessem ler um texto no nível da classe II em 2022, o número aumentou para 12% em 2024. Tamil Nadu foi um dos estados que mostrou uma melhoria significativa nos níveis de leitura desde a publicação do relatório de 2022 após a pandemia covid-19. Também no nível nacional, 23,4% das crianças de classe III podiam pelo menos ler o texto do nível de classe II, em comparação com 16,3% em 2022.

A pesquisa encontrou um aumento semelhante nas crianças da Classe V que podiam ler um texto no nível da classe II e um aumento marginal nos estudantes de classe VIII que podiam ler um texto no nível da classe II. Quanto à aritmética básica, 27,7% das crianças pesquisadas na Classe III conseguiram uma subtração e 20,7% da classe V poderiam fazer a divisão.

A pesquisa apontou que a leitura e os níveis aritméticos haviam melhorado substancialmente desde 2022, com um aumento de 10,4% na leitura e um aumento de 5,8% nos níveis aritméticos de estudantes de classe V em comparação aos níveis de 2022. No entanto, eles ainda não haviam alcançado o níveis anteriores ao co-coídio 19. Em termos de ganho no nível de leitura, as escolas do governo excederam escolas particulares e vice -versa no aumento do nível aritmético.

Na frente do registro, Tamil Nadu viu uma queda na admissão em escolas do governo. Embora o registro tenha aumentado em 2014 e 2022 de 67,2% para 75,7%, diminuiu para 68,7% em 2024. O registro em escola particular aumentou e atingiu o nível de 19 a 31%. O registro em Anganwadis diminuiu marginalmente em comparação com 2022.

Melhoria da FLN

O governo de Tamil Nadu havia lançado a missão Ennum Ezhuthum para abordar as deficiências na alfabetização e aritmética fundamental (FLN) entre os estudantes primários devido ao fechamento prolongado das escolas. Os resultados também mostram que Tamil Nadu excedeu constantemente a média nacional de 83,2% no treinamento da FLN, com mais de 90,4% das escolas que recebem uma diretiva para se concentrar na FLN.

Falando sobre a missão Ennum Ezhuthum, Merlia Shaukath, diretora executiva da Fundação Madhi, a principal parceira de administração da missão, disse que foi um esforço coletivo do governo do estado e da fundação. “A iniciativa foi construída a partir de terras, com comentários de mais de 80.000 professores para projetar um programa abrangente. Isso mostra que, se prestarmos atenção aos professores e aceitarmos o programa, eles também o farão bem -sucedidos. Embora a melhoria mostrada no relatório seja significativa, ainda há muito o que alcançar ”, acrescentou.