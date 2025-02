O quarteirão evitou o gasoduto de gás russo em favor de um gás natural importado com preços de fornecedores ocidentais

Os líderes da UE estão discutindo a restrição dos preços do gás natural, que tem aumentado ultimamente, informou o Financial Times na quarta -feira. Grupos industriais, no entanto, alertaram que essa medida poderia interromper a estabilidade do mercado e a segurança do fornecimento.

Nas últimas semanas, os preços do gás na UE aumentaram, com uma fábrica de transferência de títulos holandeses (TTF), um valor de referência europeu, atingindo um máximo de dois anos de 59 euros (US $ 61) por megaawatt aula na terça-feira. Isso é atribuído a uma série de clima frio, uma quantidade reduzida de fontes de energia renovável e preocupações com o fornecimento.

Durante a crise energética de 2022, a UE introduziu o mecanismo de limpeza com um TTF direcionado a 180 euros por classe megaat, mas nunca começou antes de expirar este ano. Em um relatório em setembro da competitividade da UE, o ex -presidente da Europa, Mario Draghi, propôs “Cap dinâmico”, que ele alegou que poderia desencorajar especulações no mercado à vista. Ele disse que esse mecanismo pode ser usado quando os preços da UE da UE renunciam significativamente às taxas globais.

“Estudamos as recomendações de Draghi em detalhes sobre esta edição específica”. Um funcionário anônimo da UE disse Ft. Embora as discussões ainda estejam em estágio inicial, as fontes disseram que uma decisão positiva poderia ser publicada no próximo mês como parte das estratégias de Bruxelas para fortalecer a pesada indústria da UE.













No entanto, os comerciantes de gás expressaram oposição à proposta em uma carta ao presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acrescentou o relatório. Avisou que o preço era o preço “Eles poderiam ter consequências negativas de longe para a estabilidade dos mercados europeus de energia”. Como os fornecedores podem recorrer a preços de referência além do alcance da UE.

O estabelecimento de um mercado à vista a gás na UE tem sido criar um sistema de preços mais reativo com base na flutuação de ofertas e demanda. Terras de fornecedores há muito tempo alertam que a substituição de contratos de longo prazo por preços variáveis ​​aumentaria a volatilidade. A Rússia, historicamente principal fornecedora de gás na UE, foi uma crítica notável à política.

A UE se comprometeu a abolir os suprimentos russos em resposta ao escalário do conflito ucraniano em 2022, alegando que Moscou tinha “Arma” Seus hidrocarbonetos contra consumidores europeus. Consequentemente, o bloco voltou ao preço de uma importação de gás natural (GNL) de países como os EUA -A Noruega, contribuindo para crescentes custos de energia.

Leia mais:

O país da UE confirma a continuação do suprimento de gás russo

O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu aos países da UE que aumentassem a compra de GNL dos EUA, ameaçando as tarifas comerciais por desrespeitar. Von der Leyen afirmou na terça -feira que “Tarifas da UE não extracuridas não serão deixadas sem resposta”. Sinalização de possíveis contramedidas.