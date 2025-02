Tangedco Asst. Engenheiro condenado a RI de três anos por enxerto 12 anos após a prisão

Doze anos após a prisão em um caso de enxerto, o então assistente engenheiro anexado ao escritório de Tangedco (Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Limited) em Udumalpet foi condenado na quarta -feira a uma prisão rigorosa por três anos no juiz especial do juiz especial do Juiz Especial do Magistrado Judicial em Taruppur em Taruppur.

S. Muthukrishnan (59) foi pego com as mãos na massa em 3 de julho de 2013 por uma Diretoria de Vigilância e Anti -Corrupção (DVAC), enquanto obtém ₹ 8.500 de um candidato a conexões de energia com suas novas lojas.

Com base na denúncia apresentada pela Kvbabu pela JVN Nagar em Udumalpet Taluk, a polícia do DVAC prendeu Muthukrishnan sob seções da Lei de Prevenção de Corrupção, 1988. O magistrado judicial também impôs uma multa de ₹ 4.000 em Muthrishnan.