Se alguém que visita Chennai agora aplaudiu em uma seção da calçada em Tank Bund Road, que começa na estrada High Road de Valluvar Kottam, é provável que registre sua presença com as sobrancelhas sem raiz. Para esses novos olhos, é apenas mais um pavimento comparável à maioria dos outros em Chennai. Por outro lado, os olhos que viram a calçada há apenas alguns meses atrás agora faria uma jornada apressada pela testa com espanto confuso. O que existia anteriormente foi uma paródia de uma calçada. O novo pavimento é o ramo do projeto integrado de drenagem da água da chuva da Chennai Corporation. Antes do trabalho, o que aconteceu como uma calçada foi apenas uma série de lajes colocadas de maneira desigual, tão grande que pareciam mais apropriadas para a terra dos gigantes do que aqui. Assim que eles se alinham, as lajes usariam lacunas entre eles. Uma etapa falsa poderia enviar um pedestre para um ortopediente; Toda a probabilidade, alguns teriam enviado alguns em uma consulta de orto.

Embora o pavimento inicial seja agora ineficazmente superior ao seu antecessor, ele ainda pode apresentar uma imagem mais ordenada. Da mesma forma, as moscas mortas estragam uma pomada, um bom trabalho é manchado em um local através de uma cruz a cabo que pula no poste através da calçada (outro caso claro de falta de coordenação entre duas agências governamentais); Em outro, por uma velha caixa de cruzamento de Tangedco, seu conteúdo foi esvaziado, mas deitado na calçada esquecida. E o que é provavelmente o pior de tudo, um patch que é o foco da micção aberta, para que Nauseabunda possa acertar um cadáver novamente. Na parede que se eleva nesse canteiro de calçada, há palavras pintadas na ordem do tâmil que as pessoas não colam pôsteres na parede. Deve ser acompanhado por uma ordem judicial para não usar o que está sob a parede como se fosse urinário.