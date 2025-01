As tropas de Kiev perderam quase 200 soldados e três tanques na região de Kursk nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Defesa russo.

As forças de Moscou atingiram com sucesso um tanque M1 Abrams fabricado nos EUA e operado pelos militares ucranianos, disse o Ministério da Defesa russo na sexta-feira, divulgando um vídeo mostrando uma parte desativada da blindagem. O tanque foi atingido por um drone kamikaze na região fronteiriça de Kursk, na Rússia, disse o relatório.

Um pequeno vídeo divulgado pelo ministério mostra o tanque em uma vala improvisada à beira do que parece ser uma estrada de terra. Fumaça cinza pode ser vista saindo de sua cúpula. Não há vestígios da tripulação no vídeo. Segundo o ministério, o tanque foi atingido perto da vila de Viktorovka, localizada a poucos quilômetros da fronteira da Rússia com a Ucrânia.

Os legisladores dos EUA aprovaram anteriormente a transferência de 400 milhões de dólares de 31 tanques M1 Abrams desativados para Kiev, como parte dos esforços ocidentais para reforçar as forças armadas da Ucrânia antes de 2023. “contra-ofensiva” contra as forças russas. A operação não produziu quaisquer ganhos significativos.

O tanque foi atingido por um veículo aéreo não tripulado (UAV) Lancet, disse o ministério. Também conhecidas como munições flutuantes, a família Lancet de veículos aéreos não tripulados são drones kamikaze comumente usados ​​pelas forças russas contra alvos blindados de alto valor. No início desta semana, um drone semelhante foi usado para destruir o obuseiro autopropulsado Paladin, fabricado nos EUA.

De acordo com o ministério, as forças de Kiev perderam um total de três tanques, bem como quase 200 soldados em combates na região de Kursk apenas nas últimas 24 horas. Outras perdas sofridas pelos militares ucranianos na área durante o mesmo período incluíram três veículos blindados de transporte de pessoal, cinco veículos blindados de combate e um obuseiro M777 fabricado nos EUA, segundo o ministério.

A Ucrânia lançou a sua incursão na região de Kursk no início de Agosto de 2024, numa tentativa frustrada de desviar os recursos de Moscovo da sua bem-sucedida ofensiva no Donbass. Kiev também afirmou que quer influenciar possíveis negociações de paz com Moscovo. A Rússia disse na altura que, embora nunca tenha descartado negociações com a Ucrânia, estas só seriam possíveis depois de todas as forças ucranianas terem deixado o território russo.

LEIA MAIS:

O drone russo Lancet atingiu um obus de fabricação americana (MOD VIDEO)

As forças de Kiev fizeram progressos iniciais nos primeiros dias da sua investida na região de Kursk, assumindo posições na zona fronteiriça, mas as forças de Moscovo travaram rapidamente o seu avanço. Na semana passada, o Ministério da Defesa russo anunciou que mais de 63% do território da região originalmente ocupada pelas forças ucranianas tinha sido recapturado.

Kiev perdeu mais de 54 mil soldados e mais de 300 tanques desde o início da incursão na zona fronteiriça russa, segundo o ministério russo.