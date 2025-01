Tanque israelense destruído após cair em uma armadilha na Faixa de Gaza, 3 soldados mortos

Gaza, AO VIVO – Três soldados israelitas foram mortos e um oficial ficou gravemente ferido na quarta-feira, 8 de Janeiro de 2025, quando o seu tanque atingiu uma armadilha em Beit Hanoun, norte da Faixa de Gaza.

Leia também: Alemanha deixa de financiar duas organizações de direitos humanos por críticas a Israel

“Três soldados do 46º Batalhão Blindado, parte da 162ª Divisão, foram mortos em combates no norte de Gaza”, disseram os militares israelenses, citados pela ANews, quinta-feira, 9 de janeiro de 2025.

 VIVA Militar: tanque militar israelense Merkava destruído pelas forças palestinas do Hamas

Leia também: Prédio escolar em Gaza onde refugiados são bombardeados por Israel e quatro palestinos mortos

Os militares acrescentaram que um oficial do batalhão ficou gravemente ferido.

Os militares israelenses não forneceram quaisquer detalhes, mas o jornal israelense Yedioth Ahronoth informou que o tanque em que viajavam foi atraído para uma emboscada e atingiu um dispositivo explosivo em uma área repleta de armadilhas. A enorme explosão matou três soldados e feriu um oficial.

Leia também: Embaixador palestino diz que nenhum país, incluindo Israel, pode revogar o mandato da ONU à UNRWA

Com as últimas mortes, o número de mortos oficialmente anunciado pelo exército israelita desde o início da ofensiva no norte de Gaza, em 6 de outubro de 2024, aumentou para 46 oficiais e soldados, incluindo seis mortos nas últimas 48 horas, segundo a Rádio do Exército de Israel.

No geral, o número total de mortos oficialmente anunciado de militares israelenses desde o início da guerra atingiu 830 oficiais e soldados, incluindo 395 desde o início da ofensiva terrestre em Gaza em 27 de outubro de 2023, de acordo com dados militares publicados em seu site. site. .

Além disso, 5.589 soldados ficaram feridos desde o início da guerra, incluindo 2.535 desde a invasão terrestre de Gaza.

O exército israelita também continuou a sua guerra genocida em Gaza, que matou quase 46 mil pessoas, a maioria mulheres e crianças.

 VIVA Militar: Cortejo fúnebre de soldados israelenses

Em Novembro do ano passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de detenção para o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e para o seu antigo ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.