Tanques israelenses foram vistos entrando em Jenin no banco ocidental ocupado

Os tanques israelenses se mudaram para o banco ocidental ocupado pela primeira vez desde 2002. Logo após o Ministro da Defesa dizer que as tropas permaneceriam “para o próximo ano” em partes do território palestino.

Jornalistas dos jornais correspondentes viram que o punhado de tanques se move no domingo em Jenin, uma longa luta armada de bastião contra Israel.

Israel aprofunda seu soco no território palestino e disse que estava determinado a marcar a militância no meio de um ataque de ataque.

Israel é 25 de janeiro – mudou -se de ofensiva na Cisjordânia por dois dias, dois dias após o cessar -fogo atual em Gaza – e expandiu -o para áreas próximas.

Os palestinos veem tais ataques como parte do esforço do cimento do controle israelense sobre o território, onde três milhões de Palestina vivem sob o domínio militar.

Os ataques mortais causaram destruição nas áreas urbanas.

O ministro da Defesa de Israel Katz disse que ele e o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu ordenou que o exército “aumente a intensidade das atividades para atender ao terrorismo em um campo de refugiados e todos os campos de refugiados” na margem ocidental.

Katz disse anteriormente para se preparar para a “estadia prolongada” em alguns dos campos urbanos de refugiados da margem ocidental, de onde ele disse que cerca de 40.000 palestinos escaparam – saindo da área “moradores”.

Os acampamentos abrigam os descendentes dos palestinos que fugiram ou foram forçados a escapar durante as guerras com Israel antes de décadas.

Não estava claro o quanto os palestinos impediriam retornos.

Os reservatórios foram organizados pela última vez no território em 2002. Ano, quando Israel lutou contra a revolta palestina mortal.