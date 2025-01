Tapping Neera: De manter os macacos afastados até a agregação de produtos de valor

Os macacos que invadiram fazendas são um problema ardente enfrentado pelos lakhs dos produtores de coco em Karnataka. A perda causada por primatas forçou muitos agricultores, especialmente em cintos costeiros e malnad, a enfrentar a multidão sem uma solução viável ou uma mudança na agricultura completamente.

Tapping ‘Neera’, uma doce Savia rica em nutrientes derivados da espada de coco, usando o cooler de coco-SAP desenvolvido pelo Institute for Research of Plantation Crops Research Center (ICAR) (CPCRI), Kasaragod, Kerala. Esperanças dos agricultores para obter renda de cocos, mesmo mantendo macacos afastados.

“Essa é a nossa experiência até agora”, disse K. Sorntanarayana Udupa, diretor do Presidente-Cum, Udupi Kalparasa Coconut e All Spices Producer Company Ltd. O hindu. Esta FPC (empresa de produtores de agricultores) está em ‘Neera’ tocando no distrito de Udupi comprando a tecnologia de resfriamento de coco CPCRI desde os últimos dois anos e meio.

Um Tapper que tira proveito de um coco com um refrigerador de coco desenvolvido pelo CPCRI. | Crédito da foto: Grave especial

Dispositivo portátil

O Cooler de coco é um dispositivo portátil instalado na árvore e se conecta ao Spata para tocar em ‘Neera’. Possui um recipiente que inclui um saco plástico cercado por cubos de gelo para esfriar a seiva quando começa a pingar. O dispositivo impede a contaminação devido à queda em insetos, pólen e partículas de poeira.

A Udupa disse que três refrigeradores de coco-SAP podem ser instalados podem ser instalados de acordo com uma árvore de coco. “Os macacos provavelmente pensam que eles (refrigeradores) são armadilhas para eles. Portanto, eles não os tocam ”, disse ele, falando sobre o benefício adicional do gadget que não foi previsto.

Chamar ‘Neera’ como ‘Kalpa Rasa’ Udupa acrescentou: “Nenhum macaco danificou os refrigeradores nas aldeias onde o FPC está aproveitando a seiva doce”. Caso contrário, os macacos iniciam o coco macio sem permitir que ele cresça. Somente os macacos destruíram cerca de 40% a 50% da colheita de coco no distrito de Udupi, disse ele.

Nos lugares onde a ameaça do macaco é severa, os agricultores não podem colher coco macio ou coco maduro, deixando -os sem nenhuma renda. “Ir para ‘Neera’ tocar nesses lugares é ideal para os agricultores obterem renda”, disse Udupa, que também é defensor.

K. Sathyanarayana Udupa, presidente-gerente do gerente, Udupikalparas ‘Neera’ e alguns produtos de valor agregado de ‘Neera’ fabricados pelo FPC. | Crédito da foto: Raviprasad Kamila

Efeito de resfriamento durável

K. Balachandra Hebbar, diretor do ICAR-CPCRI, que desenvolveu coco-SAP, disse ao The Hindu: “O dispositivo garante que o efeito de resfriamento dure de 12 a 14 horas”.

Não apenas evita a fermentação de paiMas também mantém sua higiene durante o longo processo de tapping. Caso contrário, Neera tem uma vida útil curta, pois é altamente suscetível à fermentação, tornando -se Toddy dentro de uma hora após a extração, disse Hebbar.

“A seiva de coco coletada pelo refrigerador de coco tem um pH neutro a levemente alcalino (pH 7 a 8), o que é raro em condições naturais”, disse ele. É considerado um dos sucos de pH mais equilibrados. É rico em vitaminas, fenóis, flavonóides e antioxidantes. Possui um alto teor de potássio, além de um grande número de propriedades antibacterianas e antioxidantes. Também é relativamente baixo no índice glicêmico (GI), acrescentou Hebbar.

‘Kalpa Bliz’, uma bebida de coco pronta para beber com sabor lançado por CPCRI, Kasas

Usando um sabor de sabor

O FPC é de produtos de fabricação de valor de valor usando ‘Kalpa Rasa’ e os vende em seus dois pontos de venda (em Kundapur e Japti, no distrito de Udupi) e em oito franquias nos distritos de Udupi e Dakshina Kannada que mostram os produtores de coco um caminho.

O FPC abrirá mais duas franquias em Shivamogga e outra em Byndoor no próximo mês, disse Udupa.

Referindo -se à economia de tirar proveito de ‘Kalpa Rasa’, Muralidhara Ullura, um contador público e consultor da FPC, disse que um produtor pode obter uma renda mínima de aproximadamente rúpias de um lakh por ano ao jogar ‘Neera’ de oito coco. “Cerca de 600 litros a 800 litros de ‘Neera’ podem aproveitar uma árvore por ano e um agricultor pode obter um mínimo de ₹ 20 por litro”, disse Udupa.

Segundo a UDUPA, o FPC possui 1.028 ações de ações em 73 sociedades de produtores de coco distribuídos em 73 aldeias no distrito de Udupi. Atualmente, ‘Kalpa Rasa’ está aproveitando as aldeias de Japti, Avishing e Shiriyara de cerca de 200 árvores. “Atualmente, temos permissão do governo para aproveitar ‘Neera’ de 512 árvores”, disse ele.

“No caso de ‘Kalpa Rasa’, a cadeia fria terá que ficar ao tocar até o ponto de venda”, disse Udupa. É para evitar a fermentação.

O ‘kalpa rasa’ ou ‘neera’ e três produtos de valor agregado por ele-copo, açúcar mascavo, açúcar mascavo por Udupi Kalparasa Coconut e All the Spices Producer Company Ltd. | Crédito da foto: Raviprasad Kamila

Faça outros produtos

Além de vender ‘Kalpa Rasa’, o FPC atualmente fabrica quatro produtos ‘Neera’ sozinho. São açúcar, açúcar mascavo, calda de líquido de açúcar mascavo ou açúcar mascavo e vinagre.

Ao afirmar que 40 produtos de valor de valor podem ser fabricados usando coco e ‘neera’ udupa disse que o FPC lançará ‘um produto para uma cidade’ a partir de 2025. Consequentemente, os chips de coco serão lançados na cidade de Kunda Rarandadi e do leite a partir de O óleo de coco apresentado por Coco e Wood será lançado em Japti Village, instalando unidades de fabricação.

A pequena unidade de processamento de ‘Kalpa Rasa’ do FPC em Japti está agora modernizando e expandindo a um custo de ₹ 1,50 milhão de rúpias. Quando concluído, ele terá um laboratório de teste de alimentos, uma máquina de código de barras, uma máquina de embalagem, um refrigerador de 10.000 litros para armazenar ‘Kalpa rasa’ e uma máquina (secador) para converter 300 litros de ‘Kalpa rasa’ em açúcar no ao mesmo tempo, entre outras instalações.

O ‘Kalpa Rasa’ também pode ser usado na estação das chuvas. Você pode aproveitar até 60 dias de um spata. Uma árvore geralmente tem duas ou três espátulas. Usando o refrigerador de coco, o ‘Neera’ pode reter em uma árvore até 24 horas sem fermentação, disse ele.

Aproveite o ‘Kalpa Rasa’ cria emprego rural para treinadores, além de dobrar a renda dos produtores, disse ele.

Açúcar exibido na cúpula do G-20

O ‘Neera’ açúcar feito pelo FPC foi exibido na cúpula do G-20 em Delhi em 2023. Sua açúcar mascavo foi um dos produtos comprados pelo Ministério das Finanças da União em 2022 para se apresentar como um presente de Deepvali. “O ministério comprou cerca de 500 garrafas de açúcar mascavo. Foi um dos produtos incluídos na caixa de presente dos doces apresentados aos altos dignitários ”, disse Udupa.

O FPC obteve a licença do governo para aproveitar ‘Neera’ em junho de 2022.

“Todas as nossas iniciativas pretendem fazer com que ‘Kalpa rasa’ aproveite e faça com que seus produtos de valor agregado e valor adicional ao coco sejam uma história de sucesso. Não é uma empresa simples que os agricultores obtenham apenas lucros ”, disse Udupa.