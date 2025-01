Taqy Malik disse sobre ser examinado como testemunha no caso do robô comercial

Jacarta, Viva – Em 2022, cinco figuras públicas do país, nomeadamente Atta Halilintar, Taqy Malik, Kevin Aprilio, Mario Teguh e Adry Prakarsa, foram investigadas pela polícia sobre alegadas fraudes e desfalques através de robôs comerciais Net89.

Agora, o público voltou a questionar a evolução do estatuto dos artistas num caso que envolve centenas de vítimas. O Diretor de Crimes Econômicos Especiais (Dittipideksus) Bareskrim Polri, Brigadeiro General Helfi Assegaf, deu a última explicação sobre a posição jurídica dessas celebridades. Role ainda mais.

“Quanto ao estatuto do artista, nessa altura o exame já tinha sido realizado e até agora continuava com base na ata de exame (BAP)”, disse Helfi da Polícia de Investigação Criminal de Jacarta, citado na sexta-feira. Janeiro. 24, 2025.

Ele afirmou que até agora as cinco celebridades ainda são testemunhas do caso. Exames adicionais de testemunhas são realizados para fortalecer a apresentação, e não para reduzir ou alterar seu status.

“As testemunhas que já estão na primeira fase de apresentação ainda são acrescentadas a outras testemunhas. Isto é apenas para reforçar a posição de testemunhas adicionais”, explicou.

A notícia foi imediatamente destacada pelos usuários das redes sociais. Muitos deles acabaram por se envolver em comentários negativos, especialmente à figura de Taqy Malik, uma figura conhecida pelo público como uma memorização do Alcorão ou Hafiz.

Resposta de Taqy Malik

Relacionado ao fato de seu nome ser destacado pelo público sobre o caso, Taqy Malik se pronunciou. Através do vídeo postado em uma conta do Instagram, Taqy Malik pediu aos usuários das redes sociais que não o perseguissem para que o julgassem com comentários negativos.

“Seus amigos devem ter visto o vídeo que está circulando no Tiktok sobre mim, depois Atta Halilintar. Então assim, quero que Tabbayun deixe seu coração ser contaminado pelo preconceito, julgando as pessoas”, disse.

O ex-marido de Sunan foi revelado que o caso havia sido concluído. Em 2022, ele próprio foi chamado pela investigação criminal para ser interrogado como testemunha.

“Portanto, este é o problema com o investimento em robôs de negociação, já faz 2 anos. Tenho amigos claros, eles só me chamaram como testemunha, não como suspeito”, disse ele.

Ele também explicou que foi convocado como testemunha naquele momento porque um dos chefes da Net89 acompanhava o leilão de bicicletas que ele realizava. O leilão de bicicletas dizia que Taqy Malik poderia ser seguido por todas as partes, incluindo um dos proprietários do Net89 na época.

“Me ligaram porque um dos donos do Net89 entrou no leilão de bicicletas que vendi para a construção da mesquita Malik Al Mulki. Bom, as regras do leilão não proíbem ninguém de participar, porque a mais alta foi aquela quem pegou aquele que pegou aquele que pegou Aquilo”, disse ele.

Acredita-se que o dinheiro usado por um dos proprietários do Net89 no leilão seja dinheiro do robô comercial. Portanto, a polícia o chamou para interrogatório sobre o assunto.

“O dinheiro é supostamente o fluxo de fundos do investimento do robô comercial. Eles apenas me pediram informações”, disse ele.

Taqy Malik explicou que o dinheiro do leilão também foi usado para construir a mesquita Malik Al Mulki.

“O dinheiro que recebi com a venda das bicicletas, Alhamdulillah, foi usado para caridade para a construção da mesquita. Portanto, não é para meu uso pessoal, de todos os meus amigos”, disse ele.