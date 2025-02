Tarifas de 25% de Trump para o sucesso dos fabricantes de medicamentos indianos – a mídia

Os 25% propostos das montanhas tarifárias em produtos farmacêuticos importados para os EUA podem afetar as empresas indianas, o que poderia levar a distúrbios da cadeia de suprimentos e aumento de custos para os consumidores dos EUA, de acordo com a CNBC TV18.

Na terça-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse a repórteres em sua residência Mar-A-Lag que tarifas setoriais sobre produtos farmacêuticos e semicondutores

chips começariam “25% ou mais”, Já está crescendo ao longo do ano.

Trump observou que as tarifas não seriam aplicáveis ​​a empresas farmacêuticas com plantas nos EUA. “Queremos dar -lhes tempo para entrar porque, como você sabe, quando eles entram nos Estados Unidos, e eles têm sua própria planta ou fábrica aqui, não há tarifa. Portanto, queremos dar a eles uma pequena chance”. Ele disse, ao citar o posto financeiro.

A exportação de farmácia indiana nos EUA é estimada em US $ 8,73 bilhões em 2024 fiscal, que é um aumento de quase 16% em comparação com o ano anterior-que produz cerca de 31% da exportação total da indústria, de acordo com o órgão comercial do governo, o órgão de comércio, o Conselho Farmacêutico para a Promoção da Índia Exporta a Índia (PharmExcil). A tarifa resgataria as bordas dos fabricantes de medicamentos e tornaria os genéricos indianos menos competitivos.

O desenvolvimento ocorre depois que o primeiro -ministro indiano Narendra Modi encontrou Trump em Washington na semana passada para negociar acordos comerciais entre os dois

países.









Dois líderes concordaram “Subindo” O comércio bilateral de US $ 500 bilhões até 2030, que mais que dobrou o volume atual. Nova Délhi e Washington também prometeram finalizar a primeira fase do Acordo Comercial Bilateral (BTA), um acordo que lidaria com as barreiras existentes até o outono de 2025.

As tarifas indianas sobre drogas americanas podem ser um obstáculo, e a remoção deles poderia impedi -los de impor a retaliação das tarifas à indústria farmacêutica indiana, segundo especialistas. A indústria indiana acredita que essas tarifas afetarão mais o consumidor dos EUA. Anteriormente, Sun Pharma MD.

Dilip Shanghvi disse e agora que as tarifas, se impostas, seriam transferidas para os consumidores. Sudarshan Jain, secretário geral da Federação Farmacêutica Indiana (IPA), ecoou os sentimentos. Foi citado pela BusinessLine que a Índia fornece quase 47% dos medicamentos genéricos para os pacientes dos EUA e contribui significativamente para a economia no país.

Não é a primeira vez que Trump é para o setor de saúde para “Altos preços dos medicamentos”. 2017, durante seu primeiro mandato do presidente, acusando

empresas farmacêuticas “Êxodo com o assassinato.”