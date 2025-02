Tarifas podem causar ‘alguma dor’ – Trump

O presidente dos EUA admite que os americanos podem enfrentar a influência econômica de novas medidas contra o Canadá, México e China

O presidente dos EUA, Donald Trump, reconheceu que os americanos poderiam sentir “Deixe a dor” De novas tarifas a parceiros de comércio exterior, mas insistiu que as medidas fossem necessárias para restaurar as forças econômicas. Ele também alertou que novas tarifas poderiam ser acusadas da União Europeia e possivelmente ao Reino Unido se nenhuma prática comercial for resolvida.

As tarifas mais recentes, que entram em vigor na terça -feira, incluem 25% das tarefas aduaneiras em todas as mercadorias do Canadá e do México, com 10% de tarifas aplicadas especialmente às exportações de energia canadense. As importações da China também enfrentarão 10% de tarifa.

“Haverá dor? Sim, talvez (e talvez não!) “ Trump escreveu no domingo em todo o limite para a verdade do social. “Tudo valerá o preço que deve ser pago. Agora somos um país que lidera com bom senso – e os resultados serão”.

Comentando sobre retaliação canadense, anunciado pelo primeiro -ministro Justin Trudeau, Trump sugeriu a possibilidade de impor taxas acentuadas. “Se eles querem jogar o jogo, não nos importamos. Podemos jogar tudo o que eles querem”, “” Ele disse a repórteres depois de desembarcar na base conjunta de Andrews da Flórida.













Em um post separado nas redes sociais, Trump reconstruiu seu chamado para fazer o Canadá se tornar um estado americano, alegando ser “Sem esse enorme subsídio, o Canadá deixa de existir como um país sustentável”.

Lidando com possíveis impostos de importação na UE, Trump declarou que com um déficit comercial de US $ 350 bilhões, “Algo vai acontecer lá.” Não determinou a pista do tempo, mas sugeriu que a ação era provável “Muito rápido.”

Ele também ligou para o Reino Unido “Fora de ordem” Mas expressou confiança de que a situação era “Pode ser elaborado.”

Canadá e México já responderam ao anúncio de tarifas da semana passada. Trudeau impôs 25% impôs bens americanos, incluindo álcool e cosméticos, e alertou para outras medidas. O México também sinalizou que implementaria a retaliação tarifária e promoveria produtos domésticos em resposta às políticas de Washington. Enquanto isso, a China anunciou “Contra -medidas apropriadas” e planeja entrar com uma ação na Organização Mundial do Comércio.