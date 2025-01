Tata Steel Masters: Pragnanandhaa empate com Gukesh

Continuando com seu bom caminho no Tata Steel Masters, o grande professor R. Pragnanandhaa desenvolveu um empate sólido com o campeão mundial D. Gukesh na oitava rodada aqui.

Jogando no lado branco de uma defesa de Berlim, Praggnanandhaa teve uma posição um pouco favorável, mas Gukesh estava sempre no guarda. Foi no início do jogo médio que Gukesh sacrificou um peão para que sua contracapa role e, embora Praggnanandhaa tentasse usá -lo, o jogo estava sempre mais próximo de um empate.

Enquanto o Queens trocava, os jogadores chegaram ao fim do jogo da torre e pequenas peças nas quais Gukesh encontraram os melhores recursos e até obteve um peão do lado de fora.

Com a torre de Praggnanandhaa tendo a tarefa de trabalhar contra o peão, o resultado do jogo nunca estava em dúvida. O jogo foi desenhado após 33 movimentos.

Com esse empate, Praggnanandhaa e Gukesh continuam compartilhando a liderança de 5,5 pontos com o Nodirbek Abdusattorov, do Uzbequistão, que derrotou Vladimir Fedoseev na Eslovênia.

Entre outros índios da briga, o grande professor P. Harikrishna desenvolveu um empate com o holandês Anish Giri. A variação de Arkhengelsk em Ruy López com Black deu a Giri uma igualdade fácil no início do jogo do meio e as peças trocadas em uma pilha.

Os jogadores chegaram a um jogo de Torobellado absolutamente nivelado, onde o sorteio foi um único resultado. Harikrishna mudou -se para quatro pontos de oito possíveis, enquanto Anish levou sua conta para 3,5 após seu sétimo empate consecutivo.

Arjun Erigaisi jogou um empate com Alexey Sarana da Sérvia, enquanto Leon Luke Mendonca também obteve o mesmo resultado contra Jorden Van Forest, da Holanda. Erigaisi, em dois pontos, fica a meio ponto atrás de Mendonca.

Na seção Challengers, Nguyen Thai Van Dam, da República Tcheca, disparou na única vantagem dos chineses Miaoyi Lu, 14. R Vaishali foi preso por Arthur Pijpers da Holanda, enquanto Divya Deshmukh perdeu outro jogo no evento contra Kazybek Nogebek, do Cazaquistão.

Com cinco rodadas por vir, a batalha para com um dia de descanso e as partidas serão retomadas na terça -feira, 28 de janeiro de 2025. Este será o segundo dia de descanso no evento tradicional que trabalha há quase nove décadas.

Resultados: Rodada 8:

Professor: R. Pragngnandhaa (Ind, 5.5) desenhou D. Gukesh (Ind, 5.5); P. Harikrishna (4) se baseou com Giri Anish (NED, 3,5); Leon Luke Mendonca (Ind, 2,5) foi desenhado com Jorden Van Forest (Ned, 3) Arjun EyriGaisi (Ind, 2) foi baseado em Alexey Sarana (SRB, 4,5); Vincent Kymer (Ger) perdeu para Fabiano Caruana (EUA, 4,5); Nodirbek Abdustorov (UZB, 5.5) foi desenhado com Vladimir Fedoseev (apenas 5); Max Warmerdam (Ned, 3) perdeu para Wei Yi (Chn, 4,5).

Challengers: Arthur Pijpers (NED) desenhou R. Vaishaali (Ind, 4.5); Benjamin Bok (Ned, 5) Drew Frederik Svane (Ger, 4,5); Yakubboev Nodirbek (UZB) venceu Irina Bulmaga (Rom, 1); Divya Deshmukh Ind, 1,5) perdeu para Noegek Kazybek (Kaz, 5); A Dam Van de Nguyen Thai (Cze, 6) venceu Miaoyi Lu (Chn, 4,5); Suleymanli Aydin (Aze, 5) venceu Faustino OO (Arg, 2,5); Gurel Ediz (TUR, 4) desenhou com Erwin L’Ai (NED, 5,5).